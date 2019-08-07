В среду днем Дмитрий Проказов, которого прокуратура хочет лишить родительских прав из-за участия в акции 27 июля вместе с годовалым ребенком, не смогу получить в суде материалы уголовного дела, в котором он якобы является свидетелем. О том, что соответствующий иск Перовской межрайонной прокуратуры зарегистрирован судом, сообщило во вторник вечером агентство ТАСС. Теперь в суде говорят, что иск пока не принят к производству.

Накануне Дмитрия Проказова и его супругу Ольгу более 3 часов допрашивали в Следственном комитете. Как сообщил по итогам допроса адвокат Дмитрия Проказова Максим Пашков, у следствия "нет претензий" к Дмитрию и Ольге. Об этом же Пашков позже написал в своём телеграме:

​Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на "правоохранительные органы", что допрос проходит в рамках возбужденных уголовных дел по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

В пресс-релизе прокуратуры Москвы говорится, что Дмитрий Проказов "не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию в городе". Утром в среду Проказов предоставил в распоряжение Радио Свобода копию нескольких страниц своего паспорта, из которых следует, что у него есть постоянная регистрация в российской столице.

Эта история, которая стала для семьи Дмитрия Проказова настоящим кошмаром, началась в ночь на 6 августа, когда к нему в квартиру пришли с обыском. Основанием для него стал видеоролик из интернета, на котором видно, как Проказов отдает ребенка другому мужчине. Авторы ролика утверждают, что на видео – Сергей Фомин, объявленный в розыск после акции 27 июля за участие в массовых беспорядках. В видео утверждается, что с помощью ребенка Фомин в этот день прошел через полицейское оцепление.

На самом деле, как ранее рассказал Проказов Радио Свобода, события на видео происходили не на акции, никакого полицейского оцепления рядом не было, а Фомин является крестным отцом мальчика и двоюродным братом жены Проказова.

Вечером в среду Радио Свобода удалось еще раз связаться с Дмитрием Проказовым. Мы узнали, что вопреки появившейся ранее информации у него с супругой не забирали телефоны на проверку в Следственном комитете, а также выяснили, что семьей Проказова уже заинтересовались органы опеки.

– Где вы сейчас находитесь?

– Я нахожусь в Перовском районном суде. Только что я закончил общение с судьёй. Мне дело для ознакомления не выдают. Я расцениваю это как препятствие ознакомлению с делом. Они мотивируют это тем, что дело не принято в производство. Тем не менее, был официальный пресс-релиз прокуратуры, что они возбудили дело, а от суда, что они дело приняли. По заявлению судьи, они пока не приняли его к производству и на этом основании не могут меня с ним ознакомить. Я считаю, что это неправомерно и в данной ситуации они обязаны выдать мне все материалы по делу.

– И все-таки, что это за уголовное дело, одно или несколько, по каким статьям – известно ли это достоверно?

– Я не знаю. Нет никакой точной информации, с которой можно было бы ознакомиться. Они направили некое абстрактное дело о лишении родительских прав меня и моей жены. Направили его в суд, суд это дело принял. И теперь отказывается меня ознакомить с материалами дела, мотивируя это совершенно надуманными причинами.

– Вашим адвокатом эту информацию пока тоже выяснить не удалось?

– Я здесь без адвоката, я здесь один.

– Можете ли вы что-то рассказать о вчерашнем допросе в Следственном комитете? Дали ли вы подписку о неразглашении?

– Информация, которую распространил наш адвокат, исчерпывающая, я не хотел бы пока каких-то более подробных комментариев давать.

– Отошли ли вы с супругой хотя бы немного от всего этого кошмара? Как вы думаете, что это вообще было?

– Это сюрреалистический фильм, если честно. Я плохо понимаю, что происходит, как это вообще может происходить.

​– Можно ли сейчас сказать, что угроза разлучения вас с детьми пока миновала?

Мы в полном шоке

– Абсолютно нет. Есть информация, что органы опеки имеют право только лишь на основании заявления прокуратуры изъять моих детей до окончательного решения суда. Мы в полном шоке.

– С вами связывались представители органов опеки?

– Пытались связаться с утра. Новикова Лариса Петровна, советник по вопросам опеки отдела соцзащиты Нижегородский. Они звонили моей жене на основании информации из прокуратуры. Поговорить с ней нам не удалось, она только узнала, проживаем ли мы по адресу нашей прописки, но мы там в данный момент не проживаем, потому что там идет ремонт.

– Вам вернули телефоны, якобы изъятые в Следственном комитете?

Нам предстоит еще одна поездка в Следственный комитет

– У нас не изымали телефоны. Нам предстоит еще одна поездка в Следственный комитет, по всей видимости, уже в качестве свидетелей по делу о якобы массовых беспорядках в центре Москвы 27 числа. Там нужно будет сдать свои телефоны. Когда мы поедем – этот вопрос сейчас решает адвокат.

– Сергей Фомин, двоюродный брат вашей супруги и крестный отец одного из ваших детей, объявлен в розыск по делу о массовых беспорядках 27 июля. Как вы можете прокомментировать обвинения в его адрес?

Сергей Фомин – очень ответственный человек, очень добрый и заботливый

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– Мы не видели никаких беспорядков, оцепления, полиции нигде, где мы видели Сергея Фомина в тот день. Зная Серёгу, я могу утверждать, что он никогда бы в жизни не стал участвовать ни в чём подобном. Я знаю его только с лучшей стороны, он очень ответственный человек, очень добрый и заботливый.

– Известно ли вам что-то о судьбе Сергея? Он в безопасности, скажем так?

– Я, к сожалению, не знаю никакой информации, мы очень сильно о нём переживаем.

– Не думали ли вы о том, чтобы на всякий случай покинуть на какое-то время с детьми Россию?

– Я не считаю, что я должен бежать от своей страны. Нет.

– У вас спустя почти сутки после обыска есть версии, кто мог стать инициатором привлечения вашей семьи ко всей этой истории?

– Нет, никаких идей. Возможно, это какая-то ужасная ошибка.