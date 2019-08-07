Проказов: прокуратура лжёт, у меня есть регистрация в Москве

Дмитрий Проказов, которого прокуратура хочет лишить родительских прав из-за участия в акции 27 июля вместе с годовалым ребенком, подтвердил наличие у него московской прописки. Копия паспорта есть в распоряжении Радио Свобода.

Ранее в прокуратуре утверждали, что у отца мальчика временная регистрация в Москве, из-за чего он не сможет голосовать на выборах в Мосгордуму. Проказов настаивает, что Следственный комитет и прокуратура лгут. "Фактически прокуратура, своим пресс релизом украла у меня право голоса", – заявил он.

Следствие утверждает, что Дмитрий Проказов с женой во время акции протеста 27 июля передали своего годовалого ребенка на руки активисту Сергею Фомину, чтобы тот беспрепятственно прошёл через полицейское оцепление.

Сам Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, пояснил в Фейсбуке своей матери, что его друзья надели на него "кенгурятник" с его годовалым племянником.

Проказов настаивает на своей невиновности. Он утверждает, что просто попросил своего друга, двоюродного брата своей жены, Фомина понести ребёнка, когда они вместе возвращались с прогулки. "Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой", –​ рассказал отец ребёнка Радио Свобода.

О том, что прокуратура Москвы хочет лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла с годовалым сыном на акцию у московской мэрии с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму, стало известно во вторник днем из пресс-релиза ведомства. В нём утверждается, что родители во время митинга передали малолетнего ребёнка "третьему лицу", "подвергнув опасности его жизнь и здоровье".​

Как сообщило во вторник агентство ТАСС, Перовский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление о лишении родительских прав Дмитрия Проказова. Заявление, говорится в сообщении пресс-службы суда, поступило от Перовской межрайонной прокуратуры. Дата заседания суда пока не назначена.

Мать ребенка Ольга Проказова накануне сообщила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Вечером во вторник адвокат Максим Пашков, представляющий интересы семьи Проказовых, заявил после допроса у следствия нет претензий к его подзащитным. "Установлено, что Сергей Фомин является близким родственником матери ребенка, он крестный отец детей семьи Проказовых. Они вместе шли, никакое оцепление не прорывали, ни в каких митингах они не участвовали", – цитирует адвоката агентство ТАСС.

Проказовы также проходят свидетелями по делу о массовых беспорядках, которыми власти Москвы считают акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.