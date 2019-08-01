Жители Красноярска вышли на митинг за отставку губернатора Усса

Жители Красноярска в четверг вышли на акцию за отставку губернатора региона Александра Усса. На согласованный мэрией митинг вышли более двух тысяч человек, сообщает "Сибирь.Реалии".

Участники акции стояли с плакатами "На пропаганду деньги есть, а на лес - нет", "Тайга не айсберг, мы не быдло, губернатор не Усс" и "Иметь на посту такого губернатора, как Усс, "бессмысленно и даже вредно". По итогам мероприятия была создана петиция с требованием отправить губернатора в отставку.

Александр Усс был назначен президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года. Год спустя на выборах губернатора Усса избрали главой края.

31 июля Путин распорядился привлечь к тушению лесных пожаров в Сибири Министерство обороны. За несколько дней до этого губернатор Красноярского края Усс заявлял, что тушить пожары властям не нужно. "Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно", – заявил чиновник.​

Площадь пожаров в Сибири, по последним данным, достигла 2,8 миллиона гектаров. В тушении участвуют около трёх тысяч человек, 390 единиц техники и 28 самолётов и вертолётов. Режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.