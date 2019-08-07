СК сообщил о ещё одном фигуранте дела о массовых беспорядках на митинге

Следственный комитет сообщил о ещё одном фигуранте дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено после акции протеста 27 июля в Москве. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление СК России.

Таким образом, количество фигурантов так называемого "московского дела" увеличилось до 11 человек. Двое участников акции протеста находятся в розыске, один из них – Сергей Фомин, говорится в официальном сообщении Следственного комитета. Фамилию второго активиста ведомство не называет.

Ранее было известно о десяти фигурантах дела, девять из которых находятся под арестом. Также сообщалось, что в розыске находится Сергей Фомин. Его заподозрили в том, что он взял на руки чужого ребёнка, чтобы беспрепятственно пройти мимо полицейского оцепления. После этого прокуратура потребовала лишить семейную пару Ольгу и Дмитрия Проказовых родительских прав. Сами они рассказывали, что Фомин – крёстный отец их сына.

Несогласованная акция оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля в центре Москвы. Полиция задержала почти полторы тысячи человек.

Новая акция оппозиции пройдёт 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Она согласована с мэрией Москвы.