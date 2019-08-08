Бывший следователь Генпрокуратуры потребовал возбудить уголовное дело против фактического руководителя СССР в 20-е — 50-е годы XX века Иосифа Сталина. Он требует признать его виновным в организации массовых убийств и геноцида. Дело не может быть возбуждено из-за смерти подозреваемого, однако государство перед отказом обязано дать правовую оценку его действиям, настаивает истец.

Об иске бывшего следователя Игоря Степанова сообщает в четверг газета "Коммерсантъ". Степанов, чьи родственники, как он утверждает, были репрессированы в советские годы, требует признать Сталина организатором расстрелов на основании приказа НКВД №00447 от 30 июля 1937 года "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов".

В подписанном Сталиным документе предлагается расстрелять 82,7 тысяч человек и еще 193,4 тысяч выслать в лагеря. Таким образом, указал в заявлении господин Степанов, Сталина следует считать "организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан".

Следственный комитет, куда Степанов направил заявление, переправил обращение в свое главное следственное управление по Москве. Генпрокуратура переслала заявление в Ивановскую область, где не нашли оснований для процессуальной проверки. Степанов обжаловал отказ прокуратуры в Конституционном суде.

По данным центра "Мемориал", обращение Степанова с требованием завести дело на Сталина — вероятно, первый подобный случай в России. В стране действия Сталина официально не осуждены.

Иосиф Сталин руководил Советским Союзом с начала двадцатых годов до своей смерти в 1953 году. По оценкам правозащитного общества "Мемориал", около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 миллионов жителей СССР.