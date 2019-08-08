Мадуро отказался от запланированных переговоров с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро запретил представителям его правительства участвовать в запланированных переговорах с политической оппозицией в Барбадосе из-за санкций США. Встреча была запланирована на 8 и 9 августа.

5 августа президент США Дональд Трамп приказал заморозить все активы венесуэльского правительства в США и запретил сделки с властями Венесуэлы.

Первые непрямые переговоры властей и оппозиции Венесуэлы прошли в мае в Осло при посредничестве норвежского правительства. Стороны пытаются договориться о мерах по урегулированию политического кризиса в стране.

С начала года в Венесуэле продолжается противостояние между сторонниками оппозиционера Хуана Гуайдо и действующего президента Николаса Мадуро. Гуайдо признали легитимным временным президентом Венесуэлы США, большинство стран Европы и Южной Америки. Мадуро поддерживают Россия, Китай, Турция, Иран, Куба и Боливия.

На фоне противостояния продолжается и глубокий экономический кризис, в результате которого страну покинуло более четырёх миллионов человек. Во всех регионах Венесуэлы наблюдается дефицит продуктов и товаров повседневного пользования.

По данным ООН, за последние полтора года в результате спецопераций, совершённых вооружёнными группировками и спецслужбами Венесуэлы, погибло почти семь тысяч человек. По данным организации, службы безопасности страны регулярно применяют пытки и грубо нарушают права человека в отношении людей, которых считают угрозой.