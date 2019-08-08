В Киргизии началась вторая попытка задержания бывшего президента

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии пытаются задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш неподалёку от Бишкека. Предыдущая попытка были отбита его сторонниками, в перестрелке погиб сотрудник спецназа, были ранены 52 человека. На месте находится корреспондент Киргизской службы Радио Свобода — Радио Азаттык.
Атамбаев вызван свидетелем по уголовному делу о незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета в 2013 году. Перед этим он был лишён неприкосновенности, против него возбудили уголовное дело о коррупции. Вечером 7 августа в село Кой-Таш, где расположен дом политика, прибыл спецназ для его задержания. В ходе операции были применены специальные средства, однако штурм был провален.
По состоянию на 14 часов по Москве, сотрудники правоохранительных органов окружили дом Атамбаева. Часть вошла во двор, оттеснив сторонников бывшего президента. Применяется слезоточивый газ.
- Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он поддерживал действующего президента Сооронбая Жээнбекова перед выборами, но после смены власти между политиками возник конфликт. После этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.
- 8 августа на внеочередном заседании парламента Жээнбеков заявил, что Атамбаев получил статус обвиняемого в совершении тяжкого преступления, передаёт киргизское агентство 24. Действия защитников дома президента расцениваются по нескольким тяжким статьям, в том числе как убийство, массовые беспорядки и взятие заложников. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.
- В Бишкеке на вечер 8 августа запланирован митинг сторонников бывшего президента. В городе усиливаются отряды милиции, сообщается об ограничениях в работе общественного транспорта.
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