В Киргизии началась вторая попытка задержания бывшего президента

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии пытаются задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш неподалёку от Бишкека. Предыдущая попытка были отбита его сторонниками, в перестрелке погиб сотрудник спецназа, были ранены 52 человека. На месте находится корреспондент Киргизской службы Радио Свобода — Радио Азаттык.

Атамбаев вызван свидетелем по уголовному делу о незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета в 2013 году. Перед этим он был лишён неприкосновенности, против него возбудили уголовное дело о коррупции. Вечером 7 августа в село Кой-Таш, где расположен дом политика, прибыл спецназ для его задержания. В ходе операции были применены специальные средства, однако штурм был провален.

По состоянию на 14 часов по Москве, сотрудники правоохранительных органов окружили дом Атамбаева. Часть вошла во двор, оттеснив сторонников бывшего президента. Применяется слезоточивый газ.