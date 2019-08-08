Следственный комитет сообщил о блокировке более 100 банковских счетов физических и юридических лиц в рамках расследования дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сотрудники ведомства пришли с обысками в офис фонда и к его сотрудникам.

По версии следствия, ФБК получал в виде пожертвований незаконно заработанные деньги. Пока в деле нет подозреваемых. Первоначально СК сообщал, что общая сумма, фигурирующая в деле, – порядка миллиарда рублей. Теперь в пресс-релизе говорится лишь о "крупной сумме денег", обращает внимание издание "Медуза".

ФБК заявляет, что существует за счёт пожертвований граждан, бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков сообщил, что считает, что с помощью уголовного дела власти пытаются остановить финансирование региональных офисов организации.

В сообщении Следственного комитета говорится также об аресте счёта фонда "Защита прав граждан", фонд с похожим названием упоминался Волковым как организация, управляющая региональной сетью сторонников Навального.