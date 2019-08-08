WSJ: Конгресс получил данные о сделках россиян и Трампа

Несколько крупных банков передали комитетам Конгресса США данные, "касающиеся россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, сведения Конгрессу, в частности, предоставили Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo.

Ранее Трамп подал несколько исков с целью ограничить доступ к своим банковским счетам и налоговым выпискам.

В мае сенат штата Нью-Йорк принял закон, позволяющий передачу информации о налогах президента Конгрессу США.

В апреле 2019 года два комитета Палаты представителей США запросили у банков информацию о финансах Дональда Трампа.

В марте Генпрокуратура Нью-Йорка запросила у ​Deutsche Bank и Investors Bank документы о финансировании четырёх крупных сделок компании президента Trump Organization. Запросы прокуратуры являются частью расследования сделок Трампа с недвижимостью, а также его деловых отношений в Нью-Йорке.