ФСИН проведет 10 августа в Москве турнир по вождению автозаков

Федеральная служба исполнения наказаний 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков — автомобилей для перевозки задержанных и подозреваемых, сообщает агентство ТАСС.

Участники продемонстрируют навыки вождения с препятствиями в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир запланирован в отдалённом районе города — Капотне, в нём должны принять участие водители из разных регионов России.

В сообщении ТАСС говорится, что соревнование приурочено ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.

10 августа в центре Москвы запланирован митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Предыдущие аналогичные мероприятия 27 июля и 3 августа не были согласованы с властями и закончились массовыми задержаниями.