Московская полиция предостерегла жителей города от участия в несогласованных акциях протеста 10 августа. В этот день в городе запланирован согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В МВД заявили, что параллельно с ней в интернете призывают к несогласованным акциям протеста.

Предупреждение полиции появилось на сайте Главного управления МВД по Москве. В нём сказано, что призывы к участию в незаконных акциях и участие в них наказывается по закону. "В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности", – заявляют сотрудники полиции. О каких призывах идёт речь – не уточняется.

Митинг 10 августа запланирован на проспекте Сахарова в центре города. Ожидается участие до ста тысяч человек. 7 августа стало известно, что власти Москвы запретили выступление музыкантов на акции – организаторы заявили, что собираются проигнорировать это решение. На сцене запланированы выступления рэп-музыканта Фейса (Ивана Дрёмина), групп "Кровосток" и IC3PEAK.

Накануне ​организаторы были вызваны на совещание в полицию, они отказались туда идти.