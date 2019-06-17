России выгодна война?

В Оманском заливе 13 июня были подорваны два танкера Front Altair и Kokuka Courageous. США обвиняют Иран в этой провокации. Иран отвергает обвинения. Сегодня Иран объявил о том, что сокращает обязательства по "ядерной сделке".

Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащеного урана 27 июня, сообщил в понедельник в эфире государственного телевидения пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди. Иран также намерен наращивать темпы обогащения урана.

Будет ли война в Заливе и цена на нефть выше 100$? Как связаны начало президентской кампании в США и усиление воинственной риторики?

Обсуждают старший научный сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн и главный научный сотрудник института Европы Александр Шумилин. Ведущий Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в эфире 17 июня в 19:05 .