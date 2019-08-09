Новые взрывы под Ачинском, есть пострадавшие

Восемь человек пострадали при новых взрывах на складе боеприпасов под Ачинском. Об этом агентству ТАСС сообщили в Ачинской межрайонной центральной больнице. Минобороны сообщило, что в результате новых взрывов пострадал один человек.



Причиной вновь произошелших взрывов стал удар молнии, которая, как заявили в Министерстве обороны, попала в снаряд.

В сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края говорится, что новые взрывы произошли в момент проведения работ по разминированию.

На сайте администрации Ачинского района подтверждается, что жителей села вывезут в пункты временного размещения в поселок Малиновкана пяти автобусах.