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Новые взрывы под Ачинском, есть пострадавшие

Этот дом в селе Чистый Ручй сгорел при пожаре на складе боеприпасов 7 августа 2019

Восемь человек пострадали при новых взрывах на складе боеприпасов под Ачинском. Об этом агентству ТАСС сообщили в Ачинской межрайонной центральной больнице. Минобороны сообщило, что в результате новых взрывов пострадал один человек.

Причиной вновь произошелших взрывов стал удар молнии, которая, как заявили в Министерстве обороны, попала в снаряд.

В сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края говорится, что новые взрывы произошли в момент проведения работ по разминированию.

На сайте администрации Ачинского района подтверждается, что жителей села вывезут в пункты временного размещения в поселок Малиновкана пяти автобусах.

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