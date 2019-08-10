В Москве сотрудники полиции ворвались в центр сбора подписей Любови Соболь. Её задержали и увезли в неизвестном направлении.
ОМОН выломал дверь в помещение в котором находилась Соболь. При этом правоохранители "положили лицом в пол" корреспондента телеканал "Дождь" и других журналистов, которые ждали оппозиционного кандидата у выхода. По словам Соболь, на митинг на проспекте Сахарова она уже не попадёт.
Сотрудники полиции также ворвались в студию "Навальный Live".
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