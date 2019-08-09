Любовь Соболь проводит брифинг накануне акции ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь проводит в эту пятницу пресс-конференцию накануне согласованной с властями акции за свободные выборы.

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Об участии в акции

Любовь Соболь заявила, что примет участие в акции. Она также отметила, что ранее прийти на митинг призвали видеоблогер Юрий Дудь и рэпер Oxxxymiron. Протест вышел за пределы политически-активной части общества, считает юрист ФБК.

По мнению Соболь, мэрия Москвы попыталась сделать всё возможное чтобы не согласовать акцию, вынудить организаторов провести её без звукоусиления и музыкантов, а также отвлечь внимание от акции при помощи фестивалей и других мероприятий.

Сообщения в федеральных СМИ и заявления чиновников о массовых беспорядках Любовь Соболь также считает давлением на потенциальных участников акции протеста.

О независимых кандидатах, простестах и Мосгоризбиркоме

Юрист ФБК требует допустить на выборы независимых кандидатов, а также прекратить дела о массовых беспорядках 27 июля и о воспрепятствовании работе избирательной комиссии, возбуждённое из-за собрания 14 июля. Соболь намерена требовать отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, который, по её мнению, дискредитировал ведомство своими действиями.

Любовь Соболь предлагает изменить подход к сбору подписей и регистрации кандидатов. Можно ввести сбор подписей через Госуслуги. Они гарантированно будут верифицированы, что позволит избежать ошибок при вводе данных для проверки, заявила Соболь.

Незарегистрированный кандидат считает необходимым провести адекватное расследование по статье о применении насилия к представителям власти, в котором обвиняют нескольких участников акции 27 июля. Любовь Соболь настаивает, что протестующие не применяли силу, в отличие от сотрудников полиции и Росгвардии. Действия последних также надо расследовать, считает она.

Об активисте Сергее Фомине

Сергея Фомина обвиняют в участии в массовых беспорядках из-за акции 27 июля. Ещё перед тем, как добровольно явиться в полицию, активист записал видеообращение. В нём он заявил, что невиновен, и что власти нарушили права независимых кандидатов на участие в выборах.

Активист также обратился к самим организаторам акции, включая основателя ФБК Алексея Навального. По мнению Фомина, они знали, что с участниками акции 27 июля может произойти то же самое, что и с обвиняемыми по "болотному делу". Активист заявил, что организаторы никак не предупредили об этом людей, не сказали им как себя вести, а "просто сказали им выйти к Тверской". Теперь, по мнению Фомина, главной задачей независимых кандидатов будет вызволить тех людей, которые были арестованы по делу о массовых беспорядках.

"Вы ответственны в какой-то мере за это, и это должно стать вашей главной задачей", – заявил Сергей Фомин.

В ответ на вопрос корреспондента Радио Свобода об обращении активиста Соболь заявила, что ещё не смотрела его, и не знакома с Фоминым лично. По мнению юриста ФБК, участник акции 27 июля – взрослый человек и имеет право выражать своё мнение.

При этом Соболь неоднократно заявляла о необходимости прекратить преследование арестованных по делу об акции. Помочь политзаключённым можно информационно, распространяя информацию о нарушении их прав. Также можно организовать финансовую помощь, отметила Соболь.

Юрист ФБК подчеркнула, что каждый человек сам решает, ходить ли ему на акции протеста.

Об обысках в ФБК

Упомянула Соболь и дело о легализации преступных доходов, возбужденное в отношении ФБК, и последовавшие за ним обыски и блокировки счетов. Она считает действия властей давлением на оппозицию и целенаправленной атакой на фонд. Власти могли преследовать цель не допустить оказания помощи задержанным и обвиняемым по делу об акциях в Москве.

Обыски в ФБК Соболь назвала незаконными, они прошли с многочисленными нарушениями, без допуска адвокатов. Около входа в офис был жестоко и необоснованно избит человек, не связанный с фондом, подчеркнула Соболь. При этом она отметила, что она скорее всего не проходит по делу об "отмывании" денег.