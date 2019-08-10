Полиция задержала 50 человек на протестной акции в Петербурге

Полиция задержала около пятидесяти участников серии одиночных пикетов в поддержку честных выборов в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент телеканала "Настоящее время". Перед акцией был задержан также лидер петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шуршев, сообщил он "Фонтанке".

Серия одиночных пикетов в знак солидарности с московской акцией за честные выборы проходит в Петербурге у Гостиного двора. Акции так же проходят по всей России, на Дальнем Востоке и в Сибири они обошлись без задержаний.

В Москве перед согласованным митингом на проспекте Сахарова в центре города полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Навального Любовь Соболь и ворвалась в студию канала "Навальный Live". Радио Свобода ведёт прямую текстовую и видеотрансляцию событий в городе.