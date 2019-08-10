В России проходят акции за честные выборы

В российских регионах в субботу проходят акции в поддержку честных выборов. Согласованные митинги состоятся в Москве и Хабаровске, в ряде других крупных городов активисты выходят на серии одиночных пикетов. Пикеты солидарности уже идут во Владивостоке, в Иркутске, Новосибирске, Омске, Кемерове и Томске, — сообщает "Сибирь.Реалии".

В центре Новосибирска, по оценкам корреспондента "Сибирь.Реалии", собрались более 200 человек. Несмотря на плохую погоду, люди не расходятся и скандируют "Допускай!" Во Владивостоке акция проходит мирно — полицейские не препятствуют её проведению.

Согласованный митинг за честные выборы начнётся в Москве в 14 часов, он будет транслироваться на сайте Радио Свобода. Внимание к этой гражданской акции — повышенное. Ей предшествовало несколько манифестаций за регистрацию и допуск к выборам около тридцати независимых кандидатов в Мосгордуму. Акция может собрать до ста тысяч человек, заявляли её организаторы.

Две предыдущие акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На них были задержаны в общей сложности около 2,5 тысяч человек, ко многим применялось насилие со стороны сотрудников полиции и Росгвардии. После акции 27 июля власти были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках, обвиняемыми проходят уже 14 человек.