В Иркутской области затруднена выдача помощи пострадавшим

Жители Тулуна (Иркутская область), пострадавшего от наводнения, пока не могут получить гуманитарную помощь. В субботу 10 августа, когда горожане пришли к местной администрации, они не смогли получить ни воду, ни продукты, ни вещи первой необходимости.

Лишь после того, как пришедшие устроили пикет, к ним, в сопровождении полиции, вышел мэр Юрий Карих и заявили, что гуманитарную помощь некому разгружать, сообщает портал Irk.ru.



По словам чиновников, возле здания центра выдачи гуманитарной помощи стоит несколько фур, но людей, которые могут разобрать вещи – нет. Когда местные жители предложили свою помощь, им отказали. Собравшиеся обвинили мэра в том, что лица, близкие к администрации города, забирают часть помощи себе. Несмотря на то, что чиновники покинули площадь, акция протеста продолжилась.

Участники протеста стали звонить в прокуратуру города Тулуна. Однако там заявили, что некоторые жители "лезут за получением помощи без очереди". Люди возмутились обвинением.

Лишь после прибытия полиции, сотрудники МЧС привлекли добровольцев к разгрузке фур.

25 июня в Иркутскую область пришел самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили сотню больших и малых селений. Пострадали около 40 тысяч местных жителей. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Жертвами наводнения, по подтверждённым данным, стали 25 человек.