Аэропорт Гонконга отменил вылеты из-за акций протеста

Международный аэропорт Гонконга 12 августа отменил все вылетающие рейсы. Это связано с протестами, которые продолжаются уже более двух месяцев. Тысячи протестующих собрались сегодня в аэропорту.

South China Morning Post сообщает, что на подъездах к аэропорту образовались пробки. Некоторые протестующие выходят на дорогу и идут пешком. У ряда демонстрантов в руках плакаты с изображением глаза. 11 августа одна активистка лишилась зрения после того, как ей в глаз попала резиновая пуля, другие закрывают один глаз повязкой.

Накануне произошли столкновения между демонстрантами и полицией в метро. Полицейских забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Они в ответ применяли небоевые патроны, слезоточивый газ и дубинки. Пострадали несколько человек с обеих сторон. Власти предупредили, что готовы впервые с 2014 года пустить в ход для восстановления порядка водомёты.

Китай резко осуждает протесты в Гонконге. Власти КНР, в частности, начали оказывать давление на гонконгские компании, чтобы те применяли санкции в отношении своих сотрудников, участвующих в оппозиционных акциях.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала лета, после того как власти инициировали законопроект об экстрадиции в материковый Китай. На улицы выходили до миллиона человек. Противники законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

После массовых протестов власти отложили рассмотрение документа. Глава города Кэрри Лам заявила, что законопроект "мёртв", однако власти формально от него до сих пор не отказались.

Аэропорт Гонконга – крупнейший международный аэропорт. По итогам 2018 года он обслужил почти 75 миллионов пассажиров. По уровню пассажирской загруженности аэропорт Гонконга занимает восьмое место в мировом рейтинге.