Зеленский упростил получение гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который упрощает процедуру получения украинского гражданства.

В соответствии с документом, опубликованном на сайте президента Украины 13 августа, на украинское гражданство смогут претендовать граждане России, которые подверглись "преследованиям по политическим убеждениям". Кроме того, украинский паспорт смогут получить иностранцы и лицы без гражданства, которые обеспечивали национальную безопасность и защиту Украины.

Разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных Киеву государств, а также для тех, кто страдает в своих странах от нарушения прав и свобод, Зеленский поручил 18 июля.

Это произошло через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин в очередной раз расширил категории граждан Украины, которые могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. Теперь это все жители Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее в соответствии с указом от 24 апреля российский паспорт по этой процедуре могли получить только жители контролируемых пророссийскими сепаратистами районов на востоке Украины, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

За три месяца российские паспорта получили около 7 тысяч жителей Донбасса.

Правительство Украины признало незаконными российские паспорта, выданные по этой процедуре. С аналогичными заявлениями выступили власти Канады и представители Евросоюза.