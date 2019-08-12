В Сарове проходят похороны погибших сотрудников "Росатома"

В Сарове сегодня проходят похороны пятерых погибших сотрудников корпорации "Росатом", погибших при испытаниях в Архангельской области. 11 и 12 августа в городе объявлен траур.

Погибших испытателей представят к государственным наградам. Об этом в эфире местного телеканала заявил директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков.

Костюков уточнил, что взрыв произошёл не на береговой части полигона, как ранее сообщало Министерство обороны, а в акватории Белого моря. По словам директора центра, погибшие неоднократно участвовали в аналогичных испытаниях. Костюков назвал случившееся "цепью трагических случайностей".

Издание "Фонтанка" пишет, что причиной гибели учёных мог стать взрыв малогабаритного источника энергии с использованием делящихся материалов. Под этой формулировкой можно понимать ядерный реактор, но в Росатоме говорят о ядерной батарее, сообщает издание.

Над каким именно проектом работали учёные, не уточняется. Год назад российские СМИ писали, что ядерный центр в Сарове занимался разработкой межконтинентальной ракеты неограниченной дальности "Буревестник". СМИ со ссылкой на разведку США сообщали, что лишь одно испытание с момента создания ракеты было проведено успешно.

О взрыве в Архангельской области стало известно 8 августа. По данным Росатома, во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Минобороны утверждало, что в атмосферу не попали никакие вредные вещества. При этом отдел гражданской защиты администрации Северодвинска сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Впоследствии он нормализовался.

Западные источники утверждают, что на побережье Белого моря в районе взрыва, был замечен теплоход "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Район Белого моря, рядом с которым произошел взрыв, будет закрыт на месяц для судоходства.