Правозащитная федерация требует от России прекратить репрессии

Международная федерация за права человека (FIDH) призвала российские власти прекратить жестокое подавление акций протеста и преследование их участников, а также допустить независимых кандидатов до участия в предстоящих выборах в Мосгордуму.

В совместном пресс-релизе федерации, центра "Мемориал" и "Гражданского контроля", распространённом во вторник, подчеркивается, что полиция и Росгвардия допустили вопиющие нарушения прав граждан на участие в политической жизни и на мирные собрания.

По мнению правозащитников, власти считают, что права можно отстаивать только с их разрешения. Любой, кто думает иначе, воспринимается как оппонент и угроза, подчеркнул председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский.

Власти сочли акции протеста угрозой и ответили на них задержанием тысяч человек, избиениями протестующих, а также административными и уголовными делами, говорится в заявлении FIDH. Правозащитники считают, что подавление акций летом 2019 года по жесткости превзошло реакцию на протесты 2011-2012 годов.

Авторы обращения подчеркивают, что власти до сих пор не предоставили убедительных доказательств подготовки или факта "массовых беспорядков", которыми объявлены акции протеста в Москве.