Телережиссёр Дмитрий Васильев, подозреваемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве, госпитализирован в отделение эндокринологии московской больницы на севере города. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Александр Зинуров. Васильеву стало плохо, он пошёл в больницу, там врачи решили его госпитализировать.

Ранее режиссёр был помещён в реанимацию с повышенным содержанием сахара в крови после задержания Следственным комитетом. После ночного допроса в ведомстве он был оставлен в изоляторе временного содержания, где у него забрали инсулин, несмотря на диабет, сообщала его адвокат.

После истечения срока задержания Васильева отпустили домой. По словам Зинурова, никаких следственных действий с его подзащитным не проводится, на допрос Васильева не вызывали. Суд не стал его арестовывать, пока он находился в больнице, сославшись на норму, запрещающий заочные аресты людей, не находящихся в розыске.