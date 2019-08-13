Часть коллектива радиостанции "Говорит Москва", которой до своей гибели в мае этого года руководил Сергей Доренко, уволилась из-за несогласия с "новыми назначениями".

Во вторник в телеграм-канале "Расстрига", который вёл Доренко, появилось сообщение о том, что "часть" его бывшей команды запускает новый проект. Он будет действовать на базе "Расстриги" и на базе ещё одного телеграм-канала "Подъём" – авторскую программу именно с таким названием ежедневно вёл Доренко на "Говорит Москва". В сообщении подчёркивается, что "Подъём" – уже бывшая площадка радиостанции, которая "больше не имеет к ней отношения".

Имена участников нового проекта не раскрываются, однако его авторы подчеркнули, что речь идёт о "заместителях, редакторах новостей и ведущих эфира", которые проработали с Доренко в нескольких его проектах больше десяти лет и "не видят для себя возможности дальше работать на радио "Говорит Москва".

Журналисты анонсировали публикацию "эксклюзивных текстов, интервью, лонгридов и оперативных новостей". Первым материалом на обновлённом канале "Расстрига" стало интервью с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, которое взяла вдова Сергея Доренко Юлия.

В свою очередь, действующий главный редактор "Говорит Москва" Роман Бабаян обвинил ушедших с радиостанции журналистов в воровстве. По его словам, среди тех, кто причастен к этому, – бывший заместитель Доренко Марат Березов.

"Воры ночью украли у нас телеграм-канал, – заявил Бабаян, отметив, что канал "Подъём" был "плодом работы всего коллектива" и ранее назывался, как и радиостанция – "Говорит Москва", а уволившиеся журналисты просто его переименовали. При этом он признал, что команда, оставшаяся на радио, будет вынуждена создать новую площадку в Телеграме. По утверждению Бабаяна, подавляющее большинство людей, которые работали с Доренко, продолжают работать в коллективе.

В ответ бывший зам Доренко Марат Березов заявил, что телеграм-канал "Говорит Москва" принадлежал ему лично и что он распорядился им по своему усмотрению.