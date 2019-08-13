Часть коллектива радиостанции "Говорит Москва", которой до своей гибели в мае этого года руководил Сергей Доренко, уволилась из-за несогласия с "новыми назначениями".
Во вторник в телеграм-канале "Расстрига", который вёл Доренко, появилось сообщение о том, что "часть" его бывшей команды запускает новый проект. Он будет действовать на базе "Расстриги" и на базе ещё одного телеграм-канала "Подъём" – авторскую программу именно с таким названием ежедневно вёл Доренко на "Говорит Москва". В сообщении подчёркивается, что "Подъём" – уже бывшая площадка радиостанции, которая "больше не имеет к ней отношения".
Имена участников нового проекта не раскрываются, однако его авторы подчеркнули, что речь идёт о "заместителях, редакторах новостей и ведущих эфира", которые проработали с Доренко в нескольких его проектах больше десяти лет и "не видят для себя возможности дальше работать на радио "Говорит Москва".
Журналисты анонсировали публикацию "эксклюзивных текстов, интервью, лонгридов и оперативных новостей". Первым материалом на обновлённом канале "Расстрига" стало интервью с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, которое взяла вдова Сергея Доренко Юлия.
В свою очередь, действующий главный редактор "Говорит Москва" Роман Бабаян обвинил ушедших с радиостанции журналистов в воровстве. По его словам, среди тех, кто причастен к этому, – бывший заместитель Доренко Марат Березов.
"Воры ночью украли у нас телеграм-канал, – заявил Бабаян, отметив, что канал "Подъём" был "плодом работы всего коллектива" и ранее назывался, как и радиостанция – "Говорит Москва", а уволившиеся журналисты просто его переименовали. При этом он признал, что команда, оставшаяся на радио, будет вынуждена создать новую площадку в Телеграме. По утверждению Бабаяна, подавляющее большинство людей, которые работали с Доренко, продолжают работать в коллективе.
В ответ бывший зам Доренко Марат Березов заявил, что телеграм-канал "Говорит Москва" принадлежал ему лично и что он распорядился им по своему усмотрению.
- Радиостанция "Говорит Москва" начала своё вещание 10 февраля 2014 года. Её владельцем является председатель совета директоров компаний "РуссНефть" и "Русский Уголь", долларовый миллиардер Михаил Гуцериев.
- Сергей Доренко возглавлял "Говорит Москва" со дня открытия. Под его руководством СМИ неоднократно занимало первую строчку в рейтинге самых цитируемых федеральных радиостанций – во многом благодаря авторской программе Доренко "Подъём". В последние годы в эфире "Говорит Москва" активно критиковали действующую российскую власть, регулярно приглашая в качестве гостей оппозиционных спикеров. По данным Mediascope, дневная аудитория радиостанции с января по март 2019 года составляла более 360 тысяч человек.
- Телеграм-канал "Расстрига", который вёл Доренко, также был одним из самых читаемых в мессенджере. На него были подписаны свыше 110 тысяч человек.
- Сергей Доренко погиб 9 мая этого года в возрасте 59 лет, разбившись на своём мотоцикле в центре Москвы. За рулём он почувствовал себя плохо и, потеряв сознание, не справился с управлением. Официальная причина смерти – разрыв аорты. Дочери журналиста предполагали, что Доренко могли отравить, однако следствие не нашло в его крови отравляющих веществ.
- Роман Бабаян был назначен на должность главного редактора "Говорит Москва" 24 июня – спустя полтора месяца после гибели Доренко. До этого он, в частности, работал политическим обозревателем программы "Вести" на телеканале "Россия" и политическим обозревателем программы "Время" на Первом канале. Кроме того, Бабаян участвовал в выборах в Госдуму 2016 года в качестве кандидата от партии "Справедливая Россия". Выборы он проиграл. Сейчас Бабаян является кандидатом в депутаты Мосгордумы по одному из округов. В СМИ его называли кандидатом из "списка мэрии".
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