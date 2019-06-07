Павел Дуров намерен создать агрегатор новостей, свободный от цензуры

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен создать "первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей". Для работы над проектом он пригласил разработчиков "Яндекса", которые занимаются сервисами рекомендации контента. Об этом предприниматель сообщил в своём телеграм-канале.

Дуров подчеркнул, что устройство агрегатора "Яндекс.Новости" впечатляет с технической стороны, но ограничено "цензурой и русскоязычным рынком".

Дуров напомнил, что ранее он привлёк к работе над Telegram лучших российских разработчиков социальной сети ВКонтакте, основателем которой он был.