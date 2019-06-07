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Павел Дуров намерен создать агрегатор новостей, свободный от цензуры

Павел Дуров

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен создать "первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей". Для работы над проектом он пригласил разработчиков "Яндекса", которые занимаются сервисами рекомендации контента. Об этом предприниматель сообщил в своём телеграм-канале.

Дуров подчеркнул, что устройство агрегатора "Яндекс.Новости" впечатляет с технической стороны, но ограничено "цензурой и русскоязычным рынком".

Дуров напомнил, что ранее он привлёк к работе над Telegram лучших российских разработчиков социальной сети ВКонтакте, основателем которой он был.

  • 4 июня стало известно, что Федеральная служба безопасности России потребовала у "Яндекса" ключи для дешифровки данных пользователей "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска". По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, компания и ведомство "нашли приемлемое решение". В "Яндексе", комментируя информацию о требованиях ФСБ, заявили, что исполнение закона возможно без нарушения приватности данных.
  • Кроме этого "Яндекс" обвиняли в цензуре при освещении акций протеста. В компании назвали это "ошибкой" роботизированного алгоритма.
  • Ранее ФСБ требовала предоставить ключи шифрования от мессенджера Telegram. За отказ выполнить требования с 16 апреля 2018 года по решению суда мессенджер блокируют в России. Сервис продолжает работать с помощью встроенных методов обхода блокировок и VPN. По данным Mediascope, спустя почти год после начала блокировки он оставался в тройке самых популярных мессенджеров.
  • Сам Павел Дуров сейчас живёт за рубежом.

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