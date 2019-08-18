Поэты и царь. Эфир в19.05

Спектакль В.Е.Р.А. мастерской Дмитрия Брусникина в Центре Вознесенского.
Дети ХХ съезда осенью 1962-го: мир на грани ядерной войны. Карибский кризис глазами современного человека: сходство тогдашней политической риторики с нынешним геополитическим популизмом.
Наивность, патриотизм, авангардизм: можно ли было объединить эти свойства молодых советских поэтов без ущерба для их судьбы и личности?
Чтения в Политехническом и “абстракционисты-п...сы”. Карибский кризис глазами современного человека: сходство тогдашней политической риторики с нынешним геополитическим популизмом.
Никита Хрущев как герой и тиран. Зачем властителю нужны художники?
Обсуждают поэт и драматург Андрей Родионов, автор идеи Антон Каретников, театральный критик Антон Хитров. В записи Екатерина Троепольская, соавтор пьесы и исполнительница роли Екатерины Фурцевой, режиссер Сергей Карабань, актер Андрей Гордин (Андрей Вознесенский в спектакле).
Ведет программу Елена Фанайлова.
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