Поэты и царь. Эфир в19.05

Спектакль В.Е.Р.А. мастерской Дмитрия Брусникина в Центре Вознесенского.

Дети ХХ съезда осенью 1962-го: мир на грани ядерной войны. Карибский кризис глазами современного человека: сходство тогдашней политической риторики с нынешним геополитическим популизмом.

Наивность, патриотизм, авангардизм: можно ли было объединить эти свойства молодых советских поэтов без ущерба для их судьбы и личности?

Чтения в Политехническом и “абстракционисты-п...сы”. Карибский кризис глазами современного человека: сходство тогдашней политической риторики с нынешним геополитическим популизмом.

Никита Хрущев как герой и тиран. Зачем властителю нужны художники?

Обсуждают поэт и драматург Андрей Родионов, автор идеи Антон Каретников, театральный критик Антон Хитров. В записи Екатерина Троепольская, соавтор пьесы и исполнительница роли Екатерины Фурцевой, режиссер Сергей Карабань, актер Андрей Гордин (Андрей Вознесенский в спектакле).

Ведет программу Елена Фанайлова.

Видеоверсия программы