"Люби свою родину, сынок". Эфир в 19.05

Можно ли рассуждать об искусстве вне политического контекста? Имеет ли право поэт не быть гражданином? Автор и массы. “Кто не знает Ромочку Осьминкина”: изменение одной буквы в фамилии и смена персонажа?

Лирический герой и автор Романа Осминкина: питерский интеллигент и житель коммуналки, очкарик и бухарик, “ботаник” и боди-билдер. Герои текста "Коммуналка на Петроградке" и их жизнь: переселенцы из Луганска смотрят трансляцию молодежных протестов, пожилая медсестра поучает младших соседей, сексизм и бытовой алкоголизм.

“Коммунизм не идеал”: что такое политическое отношение к собственной частной жизни? “Люби свою Родину, сынок”. Движение против гендерного насилия: может ли автор-мужчина быть феминстом?

В главной роли в клубе “Перелетный кабак” Роман Осминкин, поэт, перформер, медиа-художник, арт-критик, куратор. В записи – читка книги “Коммуналка на Петроградке” в Центре Вознесенского, комментарии соавтора текста Анастасии Вепревой (художник, критик, куратор) и арт-критика Егора Софронова (“Художественный журнал”), клипы проекта “Техно-поэзия”.

Ведет программу Елена Фанайлова

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