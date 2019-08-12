Суды в Москве: Полиховичу - 13 суток ареста, Соболь - штраф 300 тысяч

Троицкий районный суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую ранее не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Соболь признали виновной в повторном нарушении закона о митингах в связи с несанкционированной акцией в поддержку оппозиционных кандидатов, которая прошла 3 августа в центре Москвы.

При этом протокол полиция составила только спустя неделю. В тот день, 10 августа, обвиняемая должна была выступить на согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова, однако сотрудники правоохранительных органов заблокировали Соболь в помещении её штаба, проведя в нём обыск.

Ранее Щербинский районный суд Москвы уже штрафовал Соболь на 300 тысяч рублей, признав её виновной в участии в акции оппозиции на Трубной площади 15 июля. При этом и тогда, и 3 августа, Соболь до места проведения мероприятий не дошла – полиция задерживала её по пути на акции.

В знак протеста против недопуска до выборов в Мосгордуму Любовь Соболь уже месяц держит голодовку.

Кроме неё, в понедельник вечером Мещанский районный суд Москвы признал виновным в мелком хулиганстве бывшего заключённого по "болотному делу" и сотрудника "ОВД-Инфо" Алексея Полиховича, арестовав его на 13 суток.

Выступая на митинге 10 августа Полихович, оценивая действия властей, несколько раз произнёс непечатное слово, цензурным аналогом которого является глагол "обалдели". Вечером того же дня он был задержан возле своего дома людьми в штатском. Они отвезли его в отдел полиции, где Полиховича оставили до суда.