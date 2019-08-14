В Шиесе отказались от проведения фестиваля "НаШИЕСтвие"

Организаторы музыкального фестиваля "НаШИЕСтвие" на станции Шиес в Архангельской области решили отказаться от его проведения после предупреждения прокуратуры. Вместо этого активисты решили провести в эти даты "встречу друзей на музыкальных посиделках".

В фестивале "НаШИЕСтвие", который должен был состояться с 15 по 18 августа у станции Шиес, ожидалось участие музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова и Сыктывкара.

Вчера прокуратура объявила предостережение организаторам в связи с тем, что мероприятие не согласовано с властями. Наказанием за нарушение может стать штраф в размере до 20 тысяч рублей, предупредили в прокуратуре и напомнили об уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов, собраний и демонстраций.

В районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области запланировано строительство мусорного полигона, куда будут свозиться отходы из Москвы. Предполагается, что свалка займет территорию в 300 гектаров. Акции протеста местных жителей и экоактивистов против строительства полигона для бытовых отходов продолжаются уже год.