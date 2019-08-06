Около полигона Шиес охранники избили экоактивистов

В Архангельской области во вторник в районе станции Шиес охранники строящегося мусорного полигона избили экоактивистов, которые не пускали машину с топливом. Двое противников стройки доставлены в больницу. У одного из них возможно сотрясение мозга.

Ранее президент России Владимир Путин поручил учесть мнение населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве мусорного полигона на станции Шиес.

В конце июля журналист Радио Свобода Юлия Вишневецкая и оператор Константин Саломатин, снявшие фильм о протестах против строительства мусорного полигона в Шиесе, получили премию "Редколлегия".

В районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области запланировано строительство мусорного полигона, куда будут свозиться отходы из Москвы. Предполагается, что свалка займет территорию в 300 гектаров.

Против строительства выступают местные жители и экоактивисты. Митинги против строительства начались в августе 2018 года и продолжаются до сих пор. Активисты несколько раз блокировали дорогу, по которой на стройку возят топливо для работающей там техники, а также дежурят у шлагбаума около дороги на Шиес, не пропуская бензовозы на станцию.