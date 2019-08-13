Фестиваль "НаШИЕСтвие" получил предупреждение прокуратуры

Прокуратура Архангельской области предостерегает организаторов музыкального фестиваля "НаШИЕСтвие" от нарушений закона.
Прокуратура отмечает, что в социальных сетях распространяются призывы к участию в публичном мероприятии с 15 по 18 августа у станции Шиес. Музыкальный фестиваль «НаШИЕСтвие» не согласован с органами исполнительной власти, в связи с чем его организаторам "объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона".
Наказанием за нарушение может стать штраф в размере до 20 тысяч рублей.
Прокуратура предупреждает, что за неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествия или пикетирования предусмотрена уголовная ответственность.
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