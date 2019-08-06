"Стыдно за наше государство". Член ЕР после акции протеста вышла из партии

44-летняя Наталья Тельминова, член Смоленского отделения "Единой России" с 2007 года, вышла из партии после того, как на акции в центре Москвы 3 августа у нее на глазах омоновцы избили ее мужа и затолкали его в автозак. "Я не хочу быть частью этого безобразия, мне стыдно за наше государство, – написала Тельминова в заявлении в "Единую Россию" и прокуратуру. – Продолжая являться членом партии, я не смогу людям смотреть в глаза. Передо мной стоит ужас этой бойни".

Наталья говорит, что они с мужем не участвовали в не санкционированной властями акции, а просто возвращались домой:

Людей просто дубасили дубинками, ломали кости

– Мы шли с мужем домой, а его избили и затолкали в автозак на Трубной площади. Меня тоже пытались побить, но мне пришлось предъявить свой членский билет, меня отпустили. Еле нашла потом мужа на другом конце Москвы. У него зачем-то взяли анализ ДНК... На моих глазах избивали простых прохожих, не делавших ничего противозаконного. Мужа несколько раз ударили головой о машину и кулаком в лицо, хотя он не сопротивлялся. Завели уголовное дело. Людей просто дубасили дубинками, ломали кости. И избивали в основном молодых парней. В Москве стало невозможно пройти по городу. Когда я в интернете читала и смотрела ролики, что такое бывает, я говорила: нет, такого быть не может, это все поклеп, в нашей России все справедливо, наказали хулиганов. В субботу я сама столкнулась с этим беззаконием.

​Я в ужасе от того, что творится. Я не хочу быть частью этого жестокого безобразия. Мне стыдно за наше государство. Продолжая оставаться в партии, я не смогу людям смотреть в глаза. Я это написала в "Единую Россию" вместе с заявлением о выходе из партии. Я сняла на видео, как избивают мужа.

– Почему вы вступили в "Единую Россию"?

– Это был 2007 год. В то время я верила в идеи ЕР. Обещания были хорошие, была надежда на то, что жизнь изменится.

– Кем вы тогда работали, чем занимались?

– У меня было несколько магазинов, занималась розничной торговлей непродовольственными товарами.

– Членство в партии как-то помогало в бизнесе?

– Нет, ну как может членство помочь в бизнесе? В то время я активно участвовала в жизни города, долгое время была секретарем избирательной комиссии, наблюдателем от партии, переписчиком сельхозпереписи (награждена нагрудным знаком), инструктором по переписи населения (тоже награждена нагрудным знаком).

– Когда у вас появились первые признаки разочарования в ЕР? Только сейчас?

– Если у меня хватало денег на хлеб с маслом и икрой, то это не значит, что мне нравилась обстановка в России. Деревни запущены, работы нет, люди соевые котлеты едят.

– Как член ЕР что вы делали или предлагали что-то сделать, чтобы это изменить?

Проходят законы, нарушающие Конституцию. А то, что в последнее время происходит, просто ужас

– Каким образом? Единственное, что я могла сделать, так это дать человеку рабочее место, взять его на работу. Но потом я уехала из Смоленска: развелась с мужем, он был первый зам мэра, похоронила родителей, бизнес пришлось закрыть из-за огромных налогов. Последние шесть лет я мало интересовалась партийной жизнью. Когда я приехала в Москву, то хотела прикрепиться к местному отделению ЕР, но мне было отказано. Сказали, что раз нет регистрации в Москве, то и членом в данном отделении я не могу быть... Я до последнего надеялась, что все изменится. Но партия очень сильно сама изменилась с тех пор, начиная с выборов и заканчивая политическими взглядами. Проходят законы, нарушающие Конституцию. А то, что в последнее время происходит, просто ужас.

– Вы когда-нибудь ходили на митинги?

– Только один раз – против повышения пенсионного возраста, это было самым большим моим разочарованием, когда его повысили. В моем родном городе, Смоленске, не работает ни одно предприятие, да такое не только в моем городе. По новостям сказали, что в субботу в Москве много митингующих было из других городов. Да, правильно сказали. Это потому что все в Москве на заработках.

– Вам самой удалось заработать на квартиру в Москве?

– Мы живем у родственников, я работаю администратором гостиницы.

– Когда вы были секретарем избирательной комиссии, вы были свидетелем нарушений на местах? На вас давили?

– Нарушения были, но не со стороны комиссии. Нет, на меня не давили.

Я буду ходить на акции протеста против насилия органов правопорядка

​– Как вы относитесь к тому, что в Москве не зарегистрировали ни одного независимого депутата на выборах в Мосгордуму?

– Если у них все документы были в порядке, то нарушено право выбора.

– Будете ли вы теперь ходить на протестные акции?

– Я обязательно буду ходить на акции протеста против насилия органов правопорядка.

В Смоленском отделении "Единой России" не смогли оперативно прокомментировать выход Натальи Тельминовой из партии. (Она состояла в Ярцевской первичной организации). Всего в субботу 3 августа правоохранительные органы задержали в Москве около тысячи человек, из них почти 80 несовершеннолетних. В акции, по данным МВД, приняли участие около полутора тысяч человек, оппозиция заявляет, что участников было значительно больше, хотя точное их количество установить сложно: акция проходила в форме "прогулки по бульварам". "ОВД-инфо" сообщил о 18 пострадавших от действий полиции. Задержанным в основном вменяют две статьи – нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и неповиновение требованиям сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Им грозит до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов (по первой статье) и до пятнадцати суток ареста (по второй статье).