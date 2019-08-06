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Общество

"Стыдно за наше государство". Член ЕР после акции протеста вышла из партии

Партийный билет члена "Единой России" Натальи Тельминовой (выдан на ее девичью фамилию - Дешевых)

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44-летняя Наталья Тельминова, член Смоленского отделения "Единой России" с 2007 года, вышла из партии после того, как на акции в центре Москвы 3 августа у нее на глазах омоновцы избили ее мужа и затолкали его в автозак. "Я не хочу быть частью этого безобразия, мне стыдно за наше государство, написала Тельминова в заявлении в "Единую Россию" и прокуратуру. Продолжая являться членом партии, я не смогу людям смотреть в глаза. Передо мной стоит ужас этой бойни".

Наталья Тельминова дает интервью сразу после того, как избили ее мужа
Наталья Тельминова дает интервью сразу после того, как избили ее мужа

Наталья говорит, что они с мужем не участвовали в не санкционированной властями акции, а просто возвращались домой:

Людей просто дубасили дубинками, ломали кости

– Мы шли с мужем домой, а его избили и затолкали в автозак на Трубной площади. Меня тоже пытались побить, но мне пришлось предъявить свой членский билет, меня отпустили. Еле нашла потом мужа на другом конце Москвы. У него зачем-то взяли анализ ДНК... На моих глазах избивали простых прохожих, не делавших ничего противозаконного. Мужа несколько раз ударили головой о машину и кулаком в лицо, хотя он не сопротивлялся. Завели уголовное дело. Людей просто дубасили дубинками, ломали кости. И избивали в основном молодых парней. В Москве стало невозможно пройти по городу. Когда я в интернете читала и смотрела ролики, что такое бывает, я говорила: нет, такого быть не может, это все поклеп, в нашей России все справедливо, наказали хулиганов. В субботу я сама столкнулась с этим беззаконием.

Наталья Тельминова c мужем
Наталья Тельминова c мужем

​Я в ужасе от того, что творится. Я не хочу быть частью этого жестокого безобразия. Мне стыдно за наше государство. Продолжая оставаться в партии, я не смогу людям смотреть в глаза. Я это написала в "Единую Россию" вместе с заявлением о выходе из партии. Я сняла на видео, как избивают мужа.

– Почему вы вступили в "Единую Россию"?

– Это был 2007 год. В то время я верила в идеи ЕР. Обещания были хорошие, была надежда на то, что жизнь изменится.

– Кем вы тогда работали, чем занимались?

– У меня было несколько магазинов, занималась розничной торговлей непродовольственными товарами.

– Членство в партии как-то помогало в бизнесе?

– Нет, ну как может членство помочь в бизнесе? В то время я активно участвовала в жизни города, долгое время была секретарем избирательной комиссии, наблюдателем от партии, переписчиком сельхозпереписи (награждена нагрудным знаком), инструктором по переписи населения (тоже награждена нагрудным знаком).

– Когда у вас появились первые признаки разочарования в ЕР? Только сейчас?

– Если у меня хватало денег на хлеб с маслом и икрой, то это не значит, что мне нравилась обстановка в России. Деревни запущены, работы нет, люди соевые котлеты едят.

Протестная акция 27 июля 2019 года
Протестная акция 27 июля 2019 года

– Как член ЕР что вы делали или предлагали что-то сделать, чтобы это изменить?

Проходят законы, нарушающие Конституцию. А то, что в последнее время происходит, просто ужас

– Каким образом? Единственное, что я могла сделать, так это дать человеку рабочее место, взять его на работу. Но потом я уехала из Смоленска: развелась с мужем, он был первый зам мэра, похоронила родителей, бизнес пришлось закрыть из-за огромных налогов. Последние шесть лет я мало интересовалась партийной жизнью. Когда я приехала в Москву, то хотела прикрепиться к местному отделению ЕР, но мне было отказано. Сказали, что раз нет регистрации в Москве, то и членом в данном отделении я не могу быть... Я до последнего надеялась, что все изменится. Но партия очень сильно сама изменилась с тех пор, начиная с выборов и заканчивая политическими взглядами. Проходят законы, нарушающие Конституцию. А то, что в последнее время происходит, просто ужас.

Задержание в Москве 3 августа 2019 года
Задержание в Москве 3 августа 2019 года

– Вы когда-нибудь ходили на митинги?

– Только один раз – против повышения пенсионного возраста, это было самым большим моим разочарованием, когда его повысили. В моем родном городе, Смоленске, не работает ни одно предприятие, да такое не только в моем городе. По новостям сказали, что в субботу в Москве много митингующих было из других городов. Да, правильно сказали. Это потому что все в Москве на заработках.

– Вам самой удалось заработать на квартиру в Москве?

– Мы живем у родственников, я работаю администратором гостиницы.

– Когда вы были секретарем избирательной комиссии, вы были свидетелем нарушений на местах? На вас давили?

– Нарушения были, но не со стороны комиссии. Нет, на меня не давили.

Я буду ходить на акции протеста против насилия органов правопорядка

– Как вы относитесь к тому, что в Москве не зарегистрировали ни одного независимого депутата на выборах в Мосгордуму?

– Если у них все документы были в порядке, то нарушено право выбора.

– Будете ли вы теперь ходить на протестные акции?

– Я обязательно буду ходить на акции протеста против насилия органов правопорядка.

В Смоленском отделении "Единой России" не смогли оперативно прокомментировать выход Натальи Тельминовой из партии. (Она состояла в Ярцевской первичной организации). Всего в субботу 3 августа правоохранительные органы задержали в Москве около тысячи человек, из них почти 80 несовершеннолетних. В акции, по данным МВД, приняли участие около полутора тысяч человек, оппозиция заявляет, что участников было значительно больше, хотя точное их количество установить сложно: акция проходила в форме "прогулки по бульварам". "ОВД-инфо" сообщил о 18 пострадавших от действий полиции. Задержанным в основном вменяют две статьи – нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и неповиновение требованиям сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Им грозит до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов (по первой статье) и до пятнадцати суток ареста (по второй статье).

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