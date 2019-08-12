"Хотим справедливости". Вступилась за инвалида, получила удар в живот

Таганский суд Москвы во вторник, 13 августа, в полдень рассмотрит административное дело Дарьи Сосновской, которую обвиняют в "нарушении порядка проведения митинга". Сосновской, которая была задержана в центре Москвы 10 августа после акции "Вернём себе право на выборы!", грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. С последним видом наказания Дарье Сосновской будет справиться нелегко: она до сих пор приходит в себя после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции, который вел ее в автозак. Этот удар попал на видео и стал причиной новой волны гнева пользователей соцсетей в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Адвокат Татьяна Молоканова, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права" и представляющая интересы Дарьи Сосновской, в понедельник подготовила вместе с ней и подала в Следственный комитет заявление по факту превышения сотрудниками полиции своих должностных полномочий и причинения Сосновской телесных повреждений. По ее словам, оно было принято ведомством, которое по результатам доследственной проверки может возбудить уголовное дело против ударившего Дарью полицейского или полицейских. Как сообщила Молоканова Радио Свобода, на самом деле ударов было два и наносились они, возможно, разными сотрудниками. Второй удар был нанесен Дарье Сосновской по голове, когда ее сажали в автозак. Схожее заявление направил в СК заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов.

В воскресенье глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей за любую информацию об ударившем Дарью Сосновскую полицейском. В понедельник телеграм-канал "База" опубликовал пост, в котором утверждается: первый удар Сосновской, в живот, нанес Сергей Цыплаков, полицейский 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве. Если верить "Базе", личность Цыплакова каналу раскрыли его сослуживцы. По словам Павла Чикова, редакция "Базы" отказалась от объявленного им вознаграждения, поэтому оно пойдет на оплату работы адвоката Татьяны Молокановой. В понедельник вечером на сайте ГУ МВД России по г. Москве появилось сообщение, в котором утверждается, что Цыплаков не имеет отношения к этому "инциденту".

На видео с задержанием Сосновской слышно, как она требует от полицейских отпустить инвалида, которого ведут в автозак перед ней. Но бьют её не за это: кто-то из коллег ударившего Сосновскую сотрудника обронил резиновую дубинку, и тот решил поднять её. Для этого ему пришлось на секунду остановиться, в то время как Дарья Сосновская по инерции продолжила движение вперед. Чтобы остановить ее, полицейский и нанес удар женщине в живот, затем поднял дубинку своего коллеги и дальше повел задержанную в автозак.

Попал на видео и момент задержания Дарьи Сосновской. На записи видно, как полицейские заламывают ей руки, а Сосновская кричит, что "потеряла очки":

Днем в понедельник Татьяна Молоканова, адвокат Дарьи Сосновской, ответила на несколько вопросов Радио Свобода.

– Каков сейчас ваш с Дарьей план действий – как в том, что касается наказания ударившего ее полицейского, так и в отношении ее административного дела?

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– По поводу административного дела – будем воевать, будем доказывать свою правоту в суде, завтра у нас судебное заседание. Что касается наказания, то мы еще с Дарьей этот вопрос не обсуждали, мы хотим, чтобы сперва Следственный комитет рассмотрел наше заявление, принял законно обоснованное решение и возбудил уголовное дело. В дальнейшем мы уже будем обсуждать вопрос о наказании. Конечно мы хотим справедливости.

– Какие нарушения были, по вашему мнению, допущены сотрудником полиции?

– Мы, во-первых, просим установить лицо или лиц, которые причинили ей телесные повреждения, потому что было два удара: первый удар – в живот, который был зафиксирован на видеокамеру, второй удар был уже, когда её закидывали в автозак, удар по голове. У неё головные боли, медиками зафиксирован ушиб мягких тканей волосистой части головы, голова у неё до сих пор болит. Одно это лицо или разные лица – мы хотим, чтобы Следственный комитет это установил и привлек их к уголовной ответственности по факту превышения должностных полномочий и по факту причинения Дарье телесных повреждений.

– Опасаетесь ли вы мести Дарье со стороны полицейских после того, как эта история получила резонанс?

– Она находится под нашим контролем, мы с ней постоянно на связи. В случае угроз в ее адрес с моей стороны будут предприняты все необходимые меры для ее защиты.

– Вы, наверное, уже видели сообщения о том, что полицейский, который ударил Дарью в живот, это некий Сергей Цыплаков?

– Я не могу это комментировать. Завтра мы будем знакомиться с материалами об административном правонарушении. Этот ли это человек или нет – возможно, это будет видно оттуда, возможно в материалах дела будут протоколы тех лиц, которые её задерживали. Если какая-то информация не будет "сходиться", думаю, её должен проверить Следственный комитет.

Сама Дарья Сосновская пока дала лишь одно интервью, изданию "Медиазона". Она рассказала, что действительно участвовала в митинге 10 августа на проспекте Сахарова, что это её первое задержание в жизни и что задерживавшие ее полицейские не представились. По словам Сосновской, ее задержали за замечание сотрудникам полиции, которых она попросила отпустить задержанного до нее инвалида.

Акция 10 августа в Москве на проспекте Сахарова стала крупнейшим протестным митингом за последние годы. По данным "Белого счётчика", в ней участвовали более 50 тысяч человек. Участники митинга вновь потребовали регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Протесты в Москве с требованием допуска независимых кандидатов до выборов продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестованы 14 человек. В числе требований участников митинга 10 августа на проспекте Сахарова было прекращение этого уголовного дела и освобождение из-под стражи всех, кому следствие предъявило по нему обвинения.