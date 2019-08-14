Задержан подозреваемый в убийстве спецназовца в доме Атамбаева

В Киргизии задержан подозреваемый в убийстве сотрудника спецназа при штурме резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает "Интерфакс". Имя подозреваемого пока не названо.

На прошлой неделе спецназ задержал Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека после штурма его резиденции. Атамбаев сдался после переговоров. В ходе столкновений пострадали 170 человек, один сотрудник спецназа погиб. Экс-президент арестован до конца августа. Он проходит по четырём уголовным делам. Накануне спецслужбы обвинили Атамбаева в попытке государственного переворота. Он отрицает обвинения и называет своё преследование политическим.

Участвовавшего в штурме замглавы МВД Кыргызстана Курсана Асанова уволили, в отношении него заведено уголовное дело. Именно Асанов уговорил Атамбаева сдаться властям.