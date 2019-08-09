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Бывший президент Киргизии арестован до конца августа

Алмазбек Атамбаев

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован до 26 августа, ему предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщает Киргизская служба Радио Свобода — Радио Азаттык со ссылкой на суд в Бишкеке.

Атамбаев подозревается в коррупции и соучастии в преступлении. Во втором случае речь идёт о незаконном освобождении криминального авторитета из тюрьмы в 2013 году.

В июне Атамбаев был лишён неприкосновенности, против него возбудили уголовное дело о коррупции. 8 августа на внеочередном заседании парламента действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев получил статус обвиняемого в совершении тяжкого преступления. Сам он обвинения категорически отрицает и считает их политически мотивированными.

  • 8 августа милиция задержала бывшего Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш неподалёку от Бишкека. Задержание удалось со второй попытки после штурма его дома спецназом. Атамбаев сдался после переговоров.

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