Сергей Митрохин зарегистрирован кандидатом в депутаты Мосгордумы

Окружная избирательная комиссия с третьего раза зарегистрировала члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщает "Интерфакс".

13 августа Мосгорсуд удовлетворил жалобу Митрохина на решение окружной комиссии об отказе регистрировать его в качестве кандидата.

Ранее окружная комиссия признала часть подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, поддельными, однако затем Мосгоризбирком вернул их.

Сергей Митрохин выдвигается на выборы по округу, в который входят столичные районы Арбат, Пресненский и Хамовники. От этого же округа планировала участвовать в выборах юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую, как и ещё несколько десятков оппозиционных кандидатов, Мосгоризбирком до выборов не допустил, забраковав собранные ими подписи избирателей.

Массовый недопуск до выборов оппозиционных кандидатов вызвал протесты москвичей, которые продолжаются с середины июля. Полиция задержала более трёх тысяч человек, также было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы 14 человек.