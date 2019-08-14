Главе калининградского СК отказали в жалобе по делу против журналиста

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор главному редактору газеты "Новые колеса" Игорю Рудникову и бывшему помощнику полпреда президента в Северо-Западном федеральный округе Александра Дацышина. Их ранее обвиняли в вымогательстве.

В июне 2019 года суд переквалифицировал дело со статьи "Вымогательство" на статью "Самоуправство" и приговорил Рудникова и Дацышина к обязательным работам. Обвиняемым зачли наказание в срок содержания и освободили в зале суда под подписку о невыезде.

Журналист и бывший депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников был задержан 1 ноября 2017 года по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, Рудников требовал 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления Следственного комитета России Виктора Леденёва за прекращение компрометирующих публикаций в газете. Для второго обвиняемого по данному делу, Александра Дацышина, прокуратура требовала восемь лет колонии строгого режима по статье "Пособничество".

Адвокаты осуждённых отметили, что Леднёв несколько раз менял свои показания во время процесса. При обыске квартиры Рудникова следователи не обнаружили никакого компроментирующего материала.

Прокуратура не подавала апелляцию на вынесенный приговор, посчитав его законным и обоснованным.