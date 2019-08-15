Очевидный план или дурацкая выдумка? Соцсети об "умном голосовании"

После долгих мытарств яблочник Сергей Митрохин всё же зарегистрирован на выборах в Мосгордуму.

Наталия Геворкян:

Митрохина зарегистрировали,говорят. Что, интересно, будет следующим номером программы

Александр Коляндр:

А Митрохин же пойдёт избираться, правда?

Осталось дать провести следующе выходные без большого полицейского мордобоя, показательно уволить полицейского, ударившего девушку и все.

Да?

Борис Вишневский:

Уже прибежавшим желающим пнуть Митрохина, советую прежде чем писать, представить себе, что бы вы написали, если бы зарегистрировали Галямину. Или Гудкова. Или Соболь. А Митрохину отказали. Может быть, после этого у вас сменится тон. Неужели кандидату надо было сложить лапки и не бороться? И неужели Соболь отказалась бы от участия в выборах, если бы её восстановил ЦИК, а Митрохину отказали? Напротив, Навальный объявил бы это большой победой и успехом протеста.

Игорь Яковлев:

Надеюсь, у навальнистов хватит мудрости не топить Митрохина. Сил и выдержки ему. Такой депутат нужен Москве (говорю, как человек, который два года ежедневно наблюдал за его депутатской работой с очень близкого расстояния).

Илья Азар:

и что же, Сергей Митрохин теперь просто возьмет и станет участвовать в этих «выборах»? Встречи с избирателями проводить, кубы ставить, листовки раздавать?

Пока Соболь голодает с миллионным штрафом, пока Яшин и Янкаускас уже почти месяц сидят в спецприемнике, а коллеги по партии Гончаров или Русакова просто не допущены до выборов.

Как это вообще?

и это, кстати, не одного Митрохина касается, ну да ладно

Справедливости скажем, что Любовь Соболь уже не голодает.

Тем временем, чем ближе день голосования, тем понятнее, что, несмотря на протесты, добиться регистрации наиболее оппозиционной группы кандидатов на выборах в Мосгордуму не получится.

Что делать сторонникам этих кандидатов, попытался обрисовать Алексей Навальный:

План был и остается ясным: подорвать политическую монополию «Единой России» в Москве, Питере и по возможности в других регионах, где пройдут выборы.

И даже, извините, есть четкий KPI у этого плана:

Собянин и Сергунина составили список из 45 человек, которых должны «избрать москвичи». И пофиг, что они думают себе. Перефразируя известные слова про автомобиль «Форд», который может быть любого цвета при условии, что он черный, мэрия Москвы говорит нам: вы можете избрать себе любого кандидата, при условии, что он состоит в списке 45 депутатов, утвержденных нами.

Программа-максимум нашего плана заключается в том, что забрать места у единороссов и отдать их очень классными толковым людям: Соболь, Яшину, Русаковой, Жданову, Янкаускасу и тд.

Сделать это можно с помощью «Умного голосования». Мы посчитали.

Программа-минимум в том, чтобы поднять москвичей и НЕ ДАТЬ ПЛАНАМ «ЕДИНОЙ РОССИИ» СВЕРШИТЬСЯ. Не дать им снова захватить большинство мест. Не дать устроить монополию. Не дать сделать депутатами этих 45 жуликов.

Вы же не забывайте, именно это лежит в основе. Вас бьют палкой по голове, потому что вы оспариваете священное право власти сделать вашим представителем лживую Касамару или тайного миллиардера Метельского вне зависимости от вашего мнения.<...>

Надо прекратить бесконечно считать людей на митингах и помнить о цели, ради которой все начиналось.

Нам надо не самый большой митинг провести (хотя если получается, то классно), а нанести поражение партии власти на выборах. Не дать Кремлю и мэрии реализовать то, ради чего бьют кулаком в живот, — беспроблемное превращение в московских депутатов списка из 45 хренов с горы, которые заявят, что они и есть политическое представительство 15 миллионов москвичей.

Выгодное отличие нынешней ситуации от Болотной-2012 в том, что тогда протестовали после выборов. И реализовать политические ярость и недовольство, скопившиеся на улицах, уже было нельзя. Если бы выборы в ГД прошли не 4 декабря 2011, а в апреле 2012, то «Единая Россия» получила бы в два раза меньше голосов в стране и в четыре раза меньше в Москве, Питере, Екатеринбурге и Новосибирске.

Сейчас у нас чуть меньше месяца до выборов. Надо продолжать митинговать и протестовать, но помнить главное: серьезную победу на пути нашей борьбы мы одержим не когда проведем самый большой за 20 лет митинг, а когда впервые за 20 лет (а на самом деле впервые за всю историю МГД) мы разрушим монополию партии власти в парламенте крупнейшего региона. Политически и юридически доказав себе и всей стране: партия и идеология, на которую опирается Путин и Кремль все эти годы, больше не имеют поддержки большинства.

Мы с вами можем это сделать. На прошлых выборах в МГД явка была 21%. Сейчас будет 24%. Московские протесты поддерживает 37%.

Нам надо привести 13% избирателей, то есть треть от тех, кто нас уже поддерживает, на участки и объяснить им, что важно не распылять голоса, а поддерживать наш список 45 кандидатов.

Если такое получится, то вся эта банда — от Путина и Памфиловой до Эбзеева с Немерюком — проиграют во всех округах.

Да, конечно, хотелось бы не просто замочить плохих, но сделать депутатами хороших.

Но только почти все хорошие сейчас там, где и я — в местах, где посты приходится писать от руки.

Значит, надо мочить плохих и постараться провести 45 разных, среди которых будет 5-6 прям нормальных, 1-3 прям отличных, ну и остальные хотя бы не единороссы. Это цель нашего плана. Умное голосование.

Прекратить обсуждать надоевшие уже 10 лет назад «но как же мы будем голосовать за сталинистов». Привести всех на выборы для участия в «Умном голосовании». Отнять столько округов, сколько сможем, разрушая монополию ЕР.

Мария Снеговая:

Очень четко и просто про дальнейшую стратегию протеста. Необходимо "умное голосование".

Владислав Жуковский:

План очевиден: на выборах 8 сентября очистить Москву, Питер и десятки регионов от партии «Едим Россию». #УмноеГолосование - реальный механизм, позволяющий отправить ЕдРо в помойное ведро. Народ сыт пустыми обещаниями, грабительскими реформами и беззаконием правящих властей.

Алексей Торгашев:

Программный текст Навального. Меня спросить - убедительно. И хотелось бы увидеть еще консолидированное мнение лидеров оппозиции.

Денис Юдин:

Никогда, кажется, не репостил Навального, и я сейчас довольно далёк от московских дел, хотя и слежу, конечно.

Но когда человек из тюрьмы просит о репосте, тут сложно отказаться.

Тем более, что текст, хотя и длинноватый - всё равно отличный образчик ясного политического мышления. С ним можно спорить и не соглашаться, но, в отличие от большинства размышлений на тему, это, действительно, о практической политике. Просто удивительно, как, имея настолько мало ресурсов, человек умудряется гнуть свою линию.

Тем не менее, стратегия Навального критикуется даже "изнутри" весьма условного либерального лагеря.

Остап Кармоди:

Навальный даже в нынешней ситуации продолжает настаивать на "умном голосовании". Пора уже переделывать старую присказку: нас <имеют>, а мы умнеем.

Уже говорил и ещё повторю: единственное умное голосование в России - это голосование ногами.

Александр Ефимов:

Не понимаю, как призыв "в знак протеста сняться с выборов" к Митрохину и другим независимым кандидатам совмещается с "умным" голосованием???

И уж подавно из более очевидного лагеря противников Навального.

Станислав Яковлев:



Из последнего программного обращения Алексея Навального становится понятно, что все нынешнее истерическое беснование «НЕЧЕМ КОРМИТЬ СОБОЛЕЙ!» не более чем промо-акция к «умному голосованию» 8 сентября.



А кто за это «умное голосование» попал под каток «Болотного дела 2.0» - тем Бог подаст.



Большой привет всем писателям про «моральный протест» и прочие пошлые глупости.



Навальнист - не человек. Все, ау.

Антон Красовский:



Умное голосование – это типичный такой пропагандистский продукт, начиная прямо с названия. Только настоящий боец информционного фронта мог назвать самое глупое, буквально – тупое голосование – умным. Ну а как? "Вы на м сообщаете, где вы живете, а мы вам говорим, за кого надо голосовать". Это ли не <кошмар>? То есть человек, гражданин лишен штабом Навального права на выбор. Его за человека и избирателя сделает какой-нибудь подросток из ФБК и пришлет ему директиву.

Такого я даже при Брежневе не припомню.

И конечно, поражает эта чудовищная беспринципность. Когда им надо они Федосеевы, а когда надо – Шукшины. На выборы президента не пустили Алексея Анатольевича, поэтому на них нельзя было вообще идти. А вот тут почему-то идти можно и нужно. И проголосовать, как в 2011 году необходимо просто за какого-нибудь левого коммуниста или справоросса. Просто потому, что вам так скажут. При том, что от "Единой России" кандидат наверняка и умней, и лучше, и приятней.

Но умное голосование – это за все плохое против хоть чего-нибудь хорошего. Умное голосование – это за Митрохина против Нюты Федермессер. В этом умность.

Вообще никто никогда не противоречил себе так регулярно, как Навальный с выборами. Но поклонникам же <плевать>. Принципы – для лохов.

Фёдор Крашенинников:



Те, кто постоянно ругают Навального, многословно и с претензией на объективность критикуют его план. Какая сенсация: ненавистники Навального с ним не согласны!

Довольно эмоционально выступила у себя в Инстаграме Ксения Собчак:

“Я не люблю лицемерие» говорит нам на #дождьЛюбовь Соболь, и тут же произносит ,что я ей несимпатична не потому,что Алексей Навальный проиграл мне в предвыборных дебатах, а потому что ..... поддерживаю пенсионную реформу! Я не специалист по лицемерию,но вроде это оно и есть.

Дальше,больше: Фи! Она участвовала в выборах президента! Фи!!! Почему Любовь ,вы продолжаете вести дискуссию на таком уровне? Ведь вашего начальника тоже можно было бы заподозрить в карманном кандидатстве на выборах мэра. Или,например,что он давно является сливным бочком для компромата в борьбе бизнесов и кланов. Нет,нет ,я вот лично верю, что Алексея выпустили из тюрьмы, где отсидели Квачков, Лимонов, Ходор и сидит Белых, и картинно встречали в Москве, - без указания сверху. И что Алексей сам героически добывает свои расследования. И пусть кто-то скажет: «Главное, чтобы не случилось как в Польше»! Там в доме одного отставника нашли архив, из которого стало ясно, что Лёха... ой, простите, Лех (Валенса)-задолго до протестов стал сотрудничать со спецслужбами. Я до конца буду верить: Лёха не такой. И не важно, такой он или нет на самом деле. Просто мне кажется неприличным вести дискуссию такими агрументами, несмотря на то, что многие его действия кажутся укрепляющими власть. -Взять бы хоть эти протесты. Все пришло к призыву участвовать в выборах. И легитимизации этих выборов через «умное голосование». Разве это не есть изящный слив протеста? Что же на президентских выборах не было предложено такого варианта? «За любого кроме Путина»? Или там нужна была именно неявка протестного электората для бОльшего результата вождя?

Александр Кынев:

Лучшее доказательство того, что власти мечтают о бойкоте выборов

Роман Доброхотов:

Если Собчак попросили выступить против умного голосования, значит власти почему-то его боятся.

Сергей Ежов:

Это как если бы драгдилер и сутенер в одном лице прочёл лекцию о морали. Безотносительно правоты или неправоты лектора смотрится в любом случае эклектично

Но поговорить в любом случае есть о чём.

Владимир Гельман:

Все, что надо знать о предстоящих 8 сентября выборах в различных регионах России, сводится к простой формуле: на этих выборах почти что невозможно выбрать достойных (депутатов, мэров, губернаторов), но вполне возможно помешать правлению недостойных. Для этого надо, прежде всего (но не только) прийти на выборы и проголосовать против ставленников властей. Правила этих выборов различаются в зависимости от того, кого и куда выбирают. Все, что сказано в посте Навального (по ссылке в первом комменте), касается прежде всего выборов депутатов в одномандатных округах. Важно одно: у тех избирателей, кто не согласен с политикой властей и проводимым ими курсом, есть шанс выразить свое несогласие в доходчивой форме голосования, не слишком рискуя быть наказанными за этот выбор.

Главным врагом "умного голосования" являются "диванные избиратели", которые, будучи несогласными с политикой властей, находят любые причины, чтобы не ходить на выборы. Более того, опросы Левада-центра показывают, что доля таких избирателей в последнее время выросла. Кто-то разочаровался в нечестных выборах или никогда на выборы не ходит вообще, кому-то нравится произносить громкое слово "бойкот", кто-то уверен, что их голосование ни на что не повлияет, кто-то думает, что голосование против ставленников властей сделает ситуацию еще хуже. Общее у "диванных избирателей" одно - эти люди намерены вести себя глупо. Потому что если ты не соглашаешься с действиями властей, но ничего не делаешь, чтобы им помешать, то винить в продолжении этих действий придется самих себя.

Представим себе избирательный округ, где право голоса есть у 1000 избирателей, при этом 300 из них - сторонники властей, а 700 - противники. Но из 300 сторонников властей проголосовали 250, а из 700 противников властей - 200. Кандидат от властей легко побеждает из-за того, что противники властей, находясь в большинстве, на голосование не пришли. Ответ на вопрос "кто виноват?" очевиден, но важно еще и ответить на вопрос "что делать?". И да, сторонникам "умного голосования" придется приложить немало усилий для того, чтобы убедить сторонников не-голосования в глупости их поведения и вынудить их от этой глупости избавиться - по крайней мере, на один день, 8 сентября.

Леонид Волков:

В Москве около 7.5 млн избирателей (на самом деле больше, но ЦИК давно уже занижает численность, чтобы явка была побольше, особенно перед президентскими выборами). Явка на выборах в Мосгордуму ожидается порядка 20%, это 1.5 миллиона человек.

Допустим, мы уговорили присоединиться к консолидированному «Умному голосованию» всего 300 тысяч человек (напомню, в 2013 году на выборах мэра Москвы за Навального проголосовало 650 тысяч) — это соответствует тому, как если бы каждый участник митинга на проспекте Сахарова 10 августа уговорил бы умно проголосовать четверых. Эти 300 тысяч голосов при явке 20% превращаются в 20% от явки (300 тысяч от 1.5 миллионов).

Таким ударным инструментом мы пробьем все стены в мире. Все округа, где кандидат от мэрии/ЕР выиграл бы с примерным результатом 40:25 (40% у единоросса, 25% у второго места) — это самый типичный расклад в 2014 году — мы немедленно выигрываем со счетом 40:45. А ведь ЕР очень потеряла в популярности в сравнении с 2014 годом...

Понятно, что это все очень на пальцах, что округа очень разные, что фальсификации возможны, что не всех убедить получится... Ну так и 300 тысяч активных избирателей это оценка-минимум; уверен, мы сможем и больше.

Роман Попков:

Ребята, давайте так, по-честному. У нас есть только две возможных тактики на 8 сентября и последующие дни.

Первая: бойкот выборов.

Вторая: накручивание протестного голосование и попытка при помощи этого протестного голосования или полностью очистить Московский парламент от «Единой России», или в значительной степени очистить.

Тема бойкота выборов в России не работает. Вообще. Никогда. Поверьте мне как человеку, трижды активно участвовавшему в компаниях по бойкоту (причем два раза вот прямо очень активно, с командованием активистами, с акциями прямого действия, штурмами кабинетов чиновников и т.д.)

Бойкот - это комфортная моральная позиция для политического лентяя. Бойкот – это неплохая ситуативная тактика для небольших активистских групп, которые хотят попиариться на общественно-значимой теме (бойкот удобен в плане сочинения хлестких лозунгов и несложных агрессивных листовок). Но призывы к бойкоту не опасны для власти, не создают условий для победы над ней.

Мы выйдем 8 сентября или в последующие дни на улицу и скажем что? Что ваша Мосгордума не легитимна, потому что туда не дали попробовать избраться Яшину и Соболь? Потому что за эту Мосгордуму проголосовало мало москвичей? Потому что вы игнорируете нашу неявку на участки? Ну так этих аргументов мало, это не работает, это не губительные лозунги – ни для Мосгордумы, ни для Собянина, ни для Кремля. Власть в России вообще уже давно отказалась от мобилизационных сценариев в плане явки на выборах. У них стратегия национальной летаргии выбрана, стратегия минимальной вовлеченности народа во что-либо вообще. Чем меньше людей голосует, тем лучше для этой власти всегда и везде.

Между тем нам нужно углубление политического кризиса этой чертовой оккупационной системы. Нужно чтобы протест, ставший массовым благодаря колоссальной морально-этической драматургии, не теряя ту драматургию, вновь обрел и политическое измерение тоже. Чтобы вновь встал вопрос о власти, об оспаривании власти.

Потеря «Единой Россией» столичного парламента на фоне волны репрессий, на фоне непрекращающихся акций протеста, на фоне полицейских зверств – это увеличение градуса политического кризиса с нынешних относительно приемлемых до колоссальных величин.

В случае, если мы примем тактику активного протестного голосования, власти придется пытаться удержать контроль над МГД с помощью адских фальсификаций - уровня декабря 2011 года по наглости и неаккуратности. Значит мы будет готовить наблюдательское движение, равное по масштабам декабрю 2011 года. Со времен шока-2011, когда московские власти извлекли некоторые уроки, наблюдателям в Москве на выборах скучновато. В случае организации протестного голосования власти вынуждены будут забыть уроки 2011 года. Начнется ад. Особенно в Новой Москве, но и не только там. Они заистерят. Им нужен этот список из 45 человек в парламенте столицы. Они опять введут коды агрессивного и глупого поведения всем своим теткам-училкам и директрисам в УИКах, они опять устроят жесть на стадии вводов данных, они будут натравливать на наблюдателей и на журналистов ментов – а сейчас мы видим какие стали менты, и что они будут творить в УИКах. Это все нам на руку. Кризис системы разрастется за несколько суток. Она сама себя в него ввергнет.

Денис Билунов:

1. Нынешний период путинского правления начался примерно в середине 2018 года. Его старт ознаменовала пенсионная реформа, среди других знаковых событий выделяются мусорные бунты. Происходит постепенное осознание самыми широкими социальными слоями антагонизма между власть имущими и всеми остальными, при этом первые его, как минимум, не стесняются (а порой и гордятся им), а вторые все менее склонны видеть в Путине "верховного арбитра" и тем более - "народного лидера". В первые годы своего президентства он отвечал популистскому антиэлитному запросу. Не то теперь: истеблишмент почти полностью сменился, он состоит не из олигархов-космополитов и их обслуги, а из высших чиновников и силовиков. Путин - это их президент.

2. Стихийное осознание этого факта отразилось на электоральном поведении: на осенних региональных выборах 2018 г. избиратели начали массово голосовать за кого угодно, лишь бы не за кандидата власти. Характерно, что ставленнику "Единой России" Тарасенко на выборах губернатора Приморского края демонстративная поддержка Путина никак не помогла - а, возможно, и помешала. Пока что незапланированные победители из числа карманных кандидатов от "системной оппозиции" не создают для власти критических проблем: их еще слишком мало, они склонны встраиваться в систему или поддаются разным формам давления.

3. Но что если их будет очень много? Популярное среди критиков "умного голосования" возражение, что, дескать, все равно ничего не изменится, вовсе не успокаивает кремлевских стратегов. Они-то как раз хорошо понимают риски наметившейся тенденции и пытаются купировать их путем отказа от использования бренда "Единой России". Все кандидаты от власти на выборах в Мосгордуму, включая единороссовское городское руководство, заявлены "самовыдвиженцами", а кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Беглов на днях публично назвал себя "беспартийным хозяйственником".

4. В связи со сказанным выше, тактика "умного голосования" - это не столько создание протестной волны, сколько ее рациональное использование. Стихийное неприятие кандидатов власти будет происходить и дальше, причем со все более чувствительным для власти эффектом (если только Кремль существенно не откорректирует свой курс - но это звучит слишком невероятно). Усилия организованной оппозиции могут лишь несколько ускорить этот процесс - и, в некоторых случаях, придать ему больше политического смысла.

5. Главная трудность в реализации тактики "умного голосования" - в т.ч. и на нынешних выборах в Мосгордуму - связана с контролем за подсчетом голосов. Понятно, что у власти всегда есть "запасной вариант": сфальсифицировать результаты полностью, вне всякой связи с реальным распределением голосов. В Москве немало опытных независимых наблюдателей и они неплохо организованы, но возможно, следует активнее использовать exit polls для оперативного выявления явных несоответствий между ходом голосования и официальными результатами.

6. Второстепенные трудности связаны с составлением списка "рекомендованных" кандидатов. Они касаются в большей степени отношений внутри актива оппозиции. Технологически проще всего призвать отдать голос кандидату от КПРФ - по всей стране в подавляющем большинстве округов именно они остаются главными конкурентами ставленников власти. Но здесь и сейчас реальная картина несколько иная: среди кандидатов, поддержанных московской мэрией, есть и коммунисты, - и наоборот, небольшая часть наших единомышленников идет от СР. Кроме того, командам снятых оппозиционных кандидатов психологически трудно смириться с решением поддерживать вместо своего лидера его вчерашнего конкурента, с которым почти всегда уже есть история личных выпадов и т.п. Всё это едва ли существенно повлияет на "большой расклад", но людей надо беречь и не создавать поводы для конфликтов там, где можно обойтись без них.

Александр Морозов:

С навальнистами сейчас спорить нельзя по поводу "умного голосования", поскольку ни к чему другому они все равно призвать не могут - их в таком случае СК обвинит еще в худшем, чем сейчас. А Навальный уже сидит, и у них там разгром. Да и в целом - это "умное голосование" хороший способ слезть с наращивания конфронтации. Конечно, все равно посадят - но не так много, как если идти на обострение.

И с другой стороны, а кто должен идти на обострение? Организаторы митинга на Сахарова на это неспособны, там никакой "политики" нет, а только "романтический хаос гражданских чувств".

17 августа митинг коммунистов на Сахарова. Они помашут красными флагами и пойдут собирать голоса этого "умного голосования" в свою пользу. А потом их депутаты в МГД будут выдвигать всякие планы военно-патриотического воспитания в столице.

Иван Бабицкий:

Между прочим, что касается шествия, которое заявляют Илья Азар и другие мундепы - сторонникам «умного голосования» следует, по-моему, публично обсудить и такое напрашивающееся коллективное действие, как приход на митинг коммунистов за честные выборы в тот же день.

Говоря А, следует говорить и В. Хотя кандидатам, вероятно, и неловко (пока) к такому призывать, но тот способ давления на власть, который подразумевает «умное голосование», логически включает в себя готовность поддержать сколь угодно несимпатичных конкурентов ЕР не только на выборах, но и на улице, если они готовы к малейшей конфронтации с властью (в частности, требуют честных выборов). Это не значит, что с ними следует заключать союз, договариваться о чём-либо, выступать с одной сцены и так далее - совершенно достаточно способствовать любому их действию, расшатывающему политическую монополию единороссов.

Между прочим, сами коммунисты понимают этот принцип лучше нас, 45 их кандидатов уже потребовали официально не только допуска на выборы, но и прекращения политических преследований в отношении участников протестов 27 июля, хотя арестованные - не их люди. Повторюсь, ни обниматься друг с другом, ни даже договариваться для такой тактики нам совершенно не требуется. Но с точки зрения здравого смысла кто считает правильным «умно голосовать», тому следует и «умно митинговать». Тактическая поддержка кандидатов от КПРФ, готовых требовать пересмотра правил игры, не только создаст дополнительную головную боль ЕР, но и усилит их позиции в противостоянии с собственным партийным руководством, которое неизбежно будет против любой фронды.

Лично я читал лекцию о деятельности Диссернета в липецком обкоме КПРФ, все получили удовольствие, и я не вижу большого смысла в маниакальной заботе о ритуальной чистоте - тем более, что слушать «Эхо», например, она никому не мешает.

Аббас Галлямов:

Кандидаты от КПРФ обратились в СК с требованием возбудить уголовные дела из-за фальсификаций подписей в поддержку провластных кандидатов...

Шансы на то, что именно кандидаты-коммунисты получат голоса сторонников незарегистрированных оппозиционеров, возрастают.

Монополию "Единой России" разрушить, кажется, уже не так сложно. По крайней мере, единороссы сами от неё открещиваются. Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Беглов, который состоит в ЕР с 2003 года, публично заявил, что он беспартийный. Вскоре после этого с сайта партии пропала его биография.

может, пора