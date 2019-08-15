Президент России Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности, который отказался поддержать выделение диапазона радиочастот, используемых военными, для развития сетей связи пятого поколения (5G). Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, ознакомленные с резолюцией политика.

Речь идет о частотах 3,4-3,8 ГГц, которые сейчас используют Федеральная служба охраны и министерство обороны. Они используются для развития сотовых сетей пятого поколения во всём мире, кроме Японии и Китая, отмечает издание The Bell. Без этих частот отставание России в строительстве новых сетей неизбежно, заявлял РБК в июне представитель Минкомсвязи. Перед этим передачу их в коммерческую эксплуатацию блокировалом министерство обороны.

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал, что в течение ближайших пяти лет необходимо начать использовать 5G в России. Развернуть такие сети в крупных городах до 2022 года обещает государственная программа "Цифровая экономика". Операторы связи предупреждают, что выбор частот, непопулярных для 5G в мире, замедлит и удорожит этот процесс. В то же время представители китайского Huawei заявляют, что их устройства уже поддерживают частоты, выделенные для сетей пятого поколения в России.