Расследование причастности Путина к отравлению Скрипалей

По данным британских спецслужб, президент России Владимир Путин, вероятно, лично одобрил покушение на Скрипалей, но у полиции нет достаточных доказательств для предъявления ему официальных обвинений. Об этом пишет газета The Guardian.

"Мы офицеры полиции, и поэтому мы должны исходить из доказательств. Было много предположений о том, кто несет ответственность (за покушение на Скрипалей – прим.), кто отдавал приказы, и все это основано на знаниях экспертов о России. Я должен опираться на доказательства", – заявил глава контр-террористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. При этом он отметил, что полиция готова предъявить официальные обвинения предполагаемым исполнителям покушения – Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон считает сотрудниками российской разведки.

Бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери весной прошлого года. Они выжили, но применённое против них советское нервно-паралитическое вещество "Новичок" позднее отравило еще нескольких человек, одна из пострадавших умерла. Лондон официально обвиняет в причастности к произошедшему Кремль. Однако там все обвинения категорически отвергают.