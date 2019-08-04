В Персидском заливе у иранских берегов задержан иностранный танкер

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер, сообщили иранские СМИ 4 августа. Инцидент произошёл ещё 31 июля недалеко от портового города Бушира. Иранские власти обвинили моряков в нелегальной перевозке топлива, предназначенного для ряда арабских государств. Топливо конфисковано, семь членов экипажа задержаны.





13 июня этого года в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера. США обвинили иранские власти в нападении на торговые суда.



5 июля власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, задержали иранский танкер Grace 1, посчитав, что он везет нефть на завод в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели Корспус стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его экипаж в нарушении правил международного судоходства.