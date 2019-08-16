ФСИН признала факты избиений в изоляторе "Кресты-2"

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтвердило факты избиений и вымогательств в Санкт-Петербургском СИЗО "Кресты-2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева.

По словам сотрудника ведомства, проверка выявила факты превышения должностных полномочий работниками учреждения. Директору ФСИН будет представлен доклад для принятия кадровых и процессуальных решений.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников изолятора "Кресты-2" отстранены от работы.

В начале августа портал Gulagu.net опубликовал открытое обращение правозащитников к властям с требованием расследовать пытки в "Крестах-2". Сообщалось об изнасилованиях, избиениях и нанесении серьёзных телесных повреждений. Из заключённых, по данным Gulagu.net, выбивают признания в преступлениях и показания по уголовным делам. Их также вынуждают отказываться от жалоб на действия службы исполнения наказаний.

В качестве доказательств правозащитники привели видеозаписи, предположительно сделанные "активистами" на мобильные телефоны по заданию сотрудников ФСИН. Последним могут давать поручения сотрудники ФСБ или полиции Петербурга, утверждается в публикации.