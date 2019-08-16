Суд оштрафовал сторонника Навального на триста тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на триста тысяч рублей координатора московского штаба оппозиционера Навального Олега Степанова. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Суд посчитал, что Степанов "организовал" встречи с независимыми кандидатами в Мосгордуму на Трубной площади, которые проходили с 16 по 19 июля.

По словам активиста, во время заседания суда был задержан муниципальный депутат Сергей Власов, который приехал его поддержать. Степанов утверждает, что приставы порвали Власову рубашку и увели в подвал. Позже стало известно, что на муниципального депутата составили протокол за неповиновение приставам и отпустили.

1 августа полиция задержала Степанова на выходе из спецприёмника, где он отбывал восемь суток ареста за призывы к проведению 27 июля акции у мэрии Москвы в поддержку независимых кандидатов. Активиста отвезли в суд и арестовали ещё на 15 суток.

На акции 27 июля полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, многие участники арестованы. Более семидесяти участников протеста получили травмы при разгоне мероприятия властями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько уголовных дел о нападении на сотрудников правоохранительных органов.