Координатор штаба Навального в Москве задержан на выходе из спецприёмника

Полиция задержала координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова на выходе из спецприемника № 2 в Мнёвниках, где он отбывал административный арест. Об этом сообщает твиттер штаба Навального.

Причины задержания не известны. В спецприёмнике Степанов отбывал восемь суток ареста за призывы к проведению 27 июля акции у мэрии Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По аналогичному обвинению на 30 суток был арестован сам Навальный.