Координатор штаба Навального в Москве задержан на выходе из спецприёмника

Полиция задержала координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова на выходе из спецприемника № 2 в Мнёвниках, где он отбывал административный арест. Об этом сообщает твиттер штаба Навального.
Причины задержания не известны. В спецприёмнике Степанов отбывал восемь суток ареста за призывы к проведению 27 июля акции у мэрии Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По аналогичному обвинению на 30 суток был арестован сам Навальный.
- На акции 27 июля полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, многие участники арестованы. Более семидесяти участников протеста получили травмы при разгоне мероприятия властями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько уголовных дел о нападении на сотрудников правоохранительных органов.
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