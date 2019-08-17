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Лунный проект США "Артемида" получил новую штаб-квартиру

Эдвин Олдрин, участник первой высадки землян на Луне, 20 июля 1969 года

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Штаб-квартира американского лунного проекта "Артемида" начала работу в штате Алабама, в Хантсвилле, где расположен Центр космических полётов имени Маршалла. В этом центре в 1960-х годах разрабатывались аппараты для первой лунной программы "Аполлон". Об этом объявил директор NASA Джим Бранденстайн.

В создании элементов лунного корабля, возможно, будут участвовать компании SpaceX, Lockheed Martin и Blue Origin. NASA примет окончательное решение об участниках проекта в конце 2019 года – по результатам конкурса.


Руководитель NASA попросил Конгресс увеличить бюджет аэрокосмического агентства на 2020-й финансовый год на 1,6 миллиарда долларов. Большая часть этих средств будет потрачена на строительство системы модулей и оборудования для высадки астронавтов на лунную поверхность. Лунная программа обойдется США в сумму от 20 до 30 миллиардов долларов. Полёт на Луну должен состояться в 2024 году.

Дональд Трамп в июне призвал NASA в дальнейшем сосредоточиться на "более грандиозных" инициативах, как, например, полёт к Марсу, отмечает "Голос Америки".

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