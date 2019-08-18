"Новая газета": под Северодвинском могла взорваться ракета "Скиф"

Катастрофа на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, в результате которой 8 августа погибли 7 человек и которая привела к выбросу радиоактивных веществ, могла быть связана с испытаниями ракеты донного базирования "Скиф".

Такую версию высказывает "Новая газета". Газета анализирует как официальные сообщения о катастрофе, так и ряд неофициальных версий, которые высказывались в прессе со ссылкой на экспертов и источники. Среди них – взрыв при испытаниях:

ядерной глобальной торпеды "Посейдон",

гиперзвуковой ракеты "Циркон",

крылатой ракеты с ядерным источником энергии на борту "Буревестник" (эта версия звучит наиболее часто, косвенно её высказал в твиттере и президент США Дональд Трамп),

жидкостной стратегической ракеты,

ракеты донного базирования "Скиф".

"Новая газета" обращает внимание на фразу о радиоизотопном источнике питания, которая использовалась в сообщении Росатома о катастрофе. Это устройство, преобразующее тепловую энергию естественного распада радиоактивного вещества в электрическую или механическую. ​"При правильной эксплуатации и сохранении покрытия радиационной защиты радиоизотопные устройства абсолютно безопасны. Однако если герметичность защиты будет нарушена (допустим, в результате взрыва), находящиеся рядом люди получат сильнейшие дозы облучения", – отмечает газета.

Как указывает "Новая" со ссылкой на американского эксперта Джеффа Терри, радиоизотопный источник энергии не способен поднять в воздух крылатую ракету, а следовательно, ракету "Буревестник" необходимо исключить из рассматриваемых версий.​ У ракеты "Циркон" другой тип двигателя. Для приведения в действие ракеты "Посейдон" необходим малогабаритный реактор. "Новая газета" приходит к выводу, что единственная версия, которая не противоречит ни официальным сообщениям, ни уже сделанным экспертами выводам о картине произошедшего, является версия взрыва баллистической ракеты донного базирования "Скиф".

Как утверждает газета, она была разработана в СССР ещё в 1980-е годы. При этом "ни один пока еще действующий договор не предусматривает такого базирования оружия. То есть оно прямо запрещено". Как отмечает "Новая газета", ракета проекта "Скиф" имеет "ту самую жидкостную двигательную реактивную установку, которая могла взорваться", а для поддержания связи ей необходим "тот самый радиоизотопный источник электроэнергии".

"Новая газета" подчёркивает, что её анализ основывается на предположении о том, что официальные заявления не противоречат действительности.