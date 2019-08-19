РБК: Белоруссия, Украина и Венесуэла – основные должники России

Белоруссия, Украина и Венесуэла являются основными должниками России. Они должны Москве более 14 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию, которая была собрана из открытых источников.

Точные суммы кредитов другим государствам не раскрываются российским правительством. Эта информация становится доступна только при заключении межправительственных соглашений.

Непрозрачность программы госкредитов объясняется тем, что большинство таких займов носят политический характер либо предоставляются в рамках военно-технического сотрудничества, которое по большей части засекречено, отмечает РБК.

Крупнейшим должником России является Белоруссия. С 2012 года её долг вырос вдвое и составляет семь с половиной миллиардов долларов. Ранее Москва отказалась рефинансировать долг. В Минске заявляют о давлении из-за недостаточной экономической интеграции двух стран. Белоруссия попросила кредит у Китая.

На втором месте находится Украина – с долгом в 3,7 миллиарда долларов. При этом Киев признает из этой суммы только 600 миллионов долларов долга за поставки газа в 90-е годы. По остальным трём миллиардам, взятым в декабре 2013 года при президенте Викторе Януковиче, Украина несколько лет назад объявила дефолт.

По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет три миллиарда 150 миллионов долларов и должен быть погашен в 2027 году. Кредит был выдан Каракасу в 2011 году для финансирования поставок в Венесуэлу российских вооружений.



Всего же семнадцать иностранных государств в настоящий момент должны России почти 27 миллиардов долларов, подсчитал РБК. По данным Минфина, общая задолженность по российским государственным кредитам к 1 мая составляла почти 40 миллиардов долларов.