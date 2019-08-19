Германия и Венгрия отметили 30-летие падения "железного занавеса"

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приняли участие в торжественном богослужении в венгерском городе Шопрон. Оно было приурочено к 30-й годовщине открытия границы между Венгрией и Австрией, которое ознаменовало падение "железного занавеса" в Европе. Это первый визит Меркель в Венгрию с 2014 года.

19 августа 1989 года Будапешт на три часа открыл границу с Австрией. Пересекать границу могли только граждане Венгрии. Однако об этом узнали жители ГДР. У них не было разрешения на пересечение границы, но пограничники не стали задерживать желающих попасть в Австрию. В итоге около 700 восточногерманских диссидентов смогли перебраться на Запад.

На церемонии Меркель заявила, что действия Венгрии стали большим вкладом в падение Берлинской стены и последующее объединение Германии. Она призвала европейских лидеров ставить благополучие Евросоюза выше узких национальных интересов. В свою очередь Орбан, несмотря на разногласия с Меркель по вопросу о беженцах, высоко оценил приверженность канцлера европейским ценностям.

11 сентябре 1989 года Венгрия официально открыла границу с Австрией для жителей Восточной Германии. По некоторым данным, благодаря этому ГДР покинули 30 тысяч человек. Восточногерманское руководство пыталось ограничить поездки граждан в Венгрию. Это привело к массовым акциям протеста, итогом которых стало разрушение Берлинской стены в ноябре 1989 года.

3 октября 1990 года 15 округов ГДР вошли в состав ФРГ, образовав пять федеральных земель. День германского единства является национальным праздником ФРГ.