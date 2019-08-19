В Тюмени суд оштрафовал полицейского за ложное сообщение о бомбе

Суд в Тюмени оштрафовал полицейского на 200 тысяч рублей за ложное сообщение об акте терроризма. Обвиняемый изготовил муляж бомбы и сам обратил на него внимание при обходе территории тюменского института повышения квалификации МВД России.

По данным суда, 21 мая полицейский, находясь на дежурстве на территории института, взял картонную коробку из-под обуви, на которую приклеил записку со словом "бомба", положил коробку в черный полиэтиленовый мешок и обмотал его липкой лентой. Затем полицейский оставил пакет у одного из общежитий института.

​После этого вернулся к дежурству и во время обхода "обнаружил" собственный муляж. Он показал его старшему караула и дежурному по институту. Дежурный вызвал специальные службы, общежитие было эвакуировано. Обвиняемый в ходе суда признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор ему вынесли 5 августа.