Прокуратура отменила дело о покупке лекарства для инвалида

Транспортная прокуратура России признала незаконным уголовное дело контрабанде наркотиков в отношении матери ребёнка-инвалида, получившей на почте иностранное лекарство "Фризиум". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры.

Ведомство решило признать уголовное дело незаконным из-за отсутствия данных, "образующих объективную сторону преступления". Материалы направили на дополнительную проверку в таможню Москвы.

Ранее стало известно, что 12 августа в Москве мать ребёнка больного эпилепсией была задержана сотрудниками таможни в почтовом отделении. Она получала заказанный в интернете препарат от судорог "Фризиум", который выписали её сыну врачи. В России лекарство не зарегистрировано, а его аналогов в стране нет.

Женщину пять часов продержали в почтовом отделении, допросили, а посылку конфисковали. После этого в ходе обыска в квартире жительницы Москвы был изъят системный блок компьютера.

​В России под угрозой уголовного преследования находятся родители тысяч детей-инвалидов, которым необходимы незарегистрированные в стране препараты. До недавнего времени Минздрав отрицал эти цифры. В прошлом году после жалоб родителей и детских хосписов министр здравоохранения Вероника Скворцова все-таки признала проблему и пообещала разобраться с ней, но этого так и не произошло.